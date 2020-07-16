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В Австралии новых насекомых назвали в честь Дэдпула и других персонажей Marvel

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Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (Csiro) объявило, что за прошедший год в стране было обнаружено 164 новых вида насекомых и растений. Некоторых из них назвали в честь персонажей комиксов Marvel, а одна муха теперь носит имя Стэна Ли.

Среди новых видов есть Humorolethalis sergius, или муха Дэдпул. Ее так назвали потому, что узор на спине насекомого напоминает маску Уэйда Уилсона, а имя переводится как «влажный» или «мокрый», а также «мертвый». Другую муху назвали в честь Черной Вдовы — Daptolestes feminategus, что переводится как «женщина в черной коже». Кроме этого, собственных мух получили Локи (Daptolestes illusiolautus, или «элегантный обман») и Тор (Daptolestes bronteflavus, «гром-блондин»).

Фото: Shutterstock / Csiro via BBC.com
Фото: Shutterstock / Csiro via BBC.com
Фото: Shutterstock / Csiro via BBC.com
Фото: Shutterstock / Csiro via BBC.com

Муха имени Стэна Ли называется Daptolestes leei. Ее решили назвать в честь создателя Человека-паука и Халка, потому что у насекомого есть похожие «белые усы с темными очками».

Фото: Shutterstock / Csiro via BBC.com

Энтомолог доктор Брайан Лессард отметил, что на данный момент науке известна лишь четверть всех насекомых Австралии.

О 12 насекомых, названных в честь знаменитых актеров, можно почитать здесь.

Источник: BBC

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