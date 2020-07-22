Фанаты грозят Джорджу Р. Р. Мартину: Он обещал дописать «Ветра зимы» к июлю, но не дописал

В мае 2019-го автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин пообещал закончить новый роман цикла «Песнь Льда и Пламени» к началу WorldCon в Новой Зеландии в июле 2020 года. В своем личном блоге он написал, что, если не представит «Ветра зимы» на конвенте, то «вот мое письменное разрешение заключить меня в маленькой хижине на Уайт-Айленде неподалеку от озера серной кислоты, где я буду сидеть, пока не закончу».

29 июля стартовала онлайн-версия новозеландского конвента, и фанаты Мартина решили напомнить писателю о невыполненном обещании.

«Фанаты Джорджа Р. Р. Мартина сейчас».

«Готовьте наручники».

«Джордж Мартин, мы идем за тобой».

«Фанаты „Игры престолов“ на пути к заключению Джорджа Р. Р. Мартина».

«Джордж Р. Р. Мартин сегодня каждый раз, когда слышит скрип дома».

«Сегодня утром дома у Джорджа Р. Р. Мартина».

«Джордж Р. Р. Мартин сказал, что если „Ветра зимы“ не вышли к 29 июля 2020-го, то фанаты могут отправить его в заключение».

«Джордж Р. Р. Мартин завтрашним утром».

«СРОЧНО: кто-то взломал ноут Джорджа Р. Р. Мартина и нашел это в папке „Черновик-ветра-зимы“».

В июне Мартин сообщил, что не успеет закончить «Ветра зимы» в этом году. Писатель признался, что в изоляции каждый день по много часов работает над «Ветрами зимы», и «процесс идет уверенно», но ему предстоит еще много работы.

Все восемь сезонов «Игры престолов» сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиск HD сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.