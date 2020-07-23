72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно

Исполнительные продюсеры награждения «Эмми» объявили, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса 72-я церемония вручения пройдет удаленно. Вскоре после того, как стали известны номинанты премии, организаторы направили письмо актерам, представленным в основных номинациях, в котором попросили их принять участие в награждении из дома.

«Как вы, наверное, догадались, мы не собираемся приглашать вас 20 сентября в Microsoft Theatre в центре Лос-Анджелеса. Это по-прежнему важнейшая ночь телеиндустрии, но в этом году мы придем к вам!» — говорится в письме.

«Мы собираем команду ведущих специалистов, продюсеров и сценаристов, которые будут тесно работать с Джимми Киммелом, вами и вашей командой, чтобы мы могли снять вас (с вашими любимыми или кем вы пожелаете) дома или в другом месте по вашему выбору, — объяснили организаторы. — Мы поможем вам выглядеть потрясающе: работаем с передовыми технологиями, которые позволят использовать хорошие камеры, свет, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами, чтобы создать ваш уникальный момент на экране».

Продюсеры трансляции сейчас обдумывают все варианты церемонии и решают, что провести в прямом эфире, а что записать заранее.

С основными номинантами «Эмми-2020» можно ознакомиться здесь.

Источник: Variety