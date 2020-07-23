КиноПоиск

72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно

Обсудить0

Исполнительные продюсеры награждения «Эмми» объявили, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса 72-я церемония вручения пройдет удаленно. Вскоре после того, как стали известны номинанты премии, организаторы направили письмо актерам, представленным в основных номинациях, в котором попросили их принять участие в награждении из дома.

«Как вы, наверное, догадались, мы не собираемся приглашать вас 20 сентября в Microsoft Theatre в центре Лос-Анджелеса. Это по-прежнему важнейшая ночь телеиндустрии, но в этом году мы придем к вам!» — говорится в письме.

«Мы собираем команду ведущих специалистов, продюсеров и сценаристов, которые будут тесно работать с Джимми Киммелом, вами и вашей командой, чтобы мы могли снять вас (с вашими любимыми или кем вы пожелаете) дома или в другом месте по вашему выбору, — объяснили организаторы. — Мы поможем вам выглядеть потрясающе: работаем с передовыми технологиями, которые позволят использовать хорошие камеры, свет, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами, чтобы создать ваш уникальный момент на экране».

Продюсеры трансляции сейчас обдумывают все варианты церемонии и решают, что провести в прямом эфире, а что записать заранее.

С основными номинантами «Эмми-2020» можно ознакомиться здесь.

Источник: Variety

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Эмми-2020»: Номинанты 72-й церемонии

«Эмми-2020»: Номинанты 72-й церемонии

28 июля25
«Ух ты, вот это начало дня!»: Как звезды и создатели отреагировали на номинации «Эмми»

«Ух ты, вот это начало дня!»: Как звезды и создатели отреагировали на номинации «Эмми»

Вчера3
Beat Film Festival 2020 объявил полную программу фестиваля

Beat Film Festival 2020 объявил полную программу фестиваля

23 июля0
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля. В конкурс вошла новая картина Андрея Кончаловского

Объявлена программа Венецианского кинофестиваля. В конкурс вошла новая картина Андрея Кончаловского

28 июля7

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Суперкаша, царь-мобиль и волчье такси: 10 лучших эпизодов «Маши и Медведя»

Сегодня2
Суперкаша, царь-мобиль и волчье такси: 10 лучших эпизодов «Маши и Медведя»
Кинофестиваль в Торонто объявил программу. В нее вошли фильмы Спайка Ли, Франсуа Озона и Холли Берри

Кинофестиваль в Торонто объявил программу. В нее вошли фильмы Спайка Ли, Франсуа Озона и Холли Берри

56 минут назад0
Находка дня: Питчинг-трейлер «Голодных игр» с кадрами из «Обитаемого острова» Федора Бондарчука
Бюро находок

Находка дня: Питчинг-трейлер «Голодных игр» с кадрами из «Обитаемого острова» Федора Бондарчука

2 часа назад1
Владельцы кинотеатров выступили против проката фильмов после онлайна

Владельцы кинотеатров выступили против проката фильмов после онлайна

3 часа назад6
Новый трейлер второго сезона «Пацанов»: Война с супертеррористами и мертвый кит

Новый трейлер второго сезона «Пацанов»: Война с супертеррористами и мертвый кит

Сегодня, 13:425
В Австралии новых насекомых назвали в честь Дэдпула и других персонажей Marvel

В Австралии новых насекомых назвали в честь Дэдпула и других персонажей Marvel

Сегодня, 12:011
Фанаты грозят Джорджу Р. Р. Мартину: Он обещал дописать «Ветра зимы» к июлю, но не дописал

Фанаты грозят Джорджу Р. Р. Мартину: Он обещал дописать «Ветра зимы» к июлю, но не дописал

Сегодня, 11:1617
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт