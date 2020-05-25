Холодильник и атомный взрыв: Джон Крайер рассказал об альтернативной концовке «Назад в будущее»

Прежде чем роль Марти МакФлая в «Назад в будущее» досталась Майклу Дж. Фоксу, в проект пробовались и другие актеры. Среди них были Бен Стиллер и Джон Крайер, звезда сериала «Два с половиной человека». Именно он рассказал в Twitter об альтернативной версии концовки с атомным взрывом, холодильником и бутылкой Coca-Cola.

«Фильм начинался с того, что Марти МакФлай играет заглавную тему из „Близких контактов третьей степени“ на электрогитаре и копирует видеокассету с лентой».

«И машиной был не DeLorean, который должен был разогнаться до 88 миль в час и подпитываться 1,21 гигаватт электричества, но просто… Ну, машина времени, которой требовался ядерный распад и секретный ингредиент…»

«Coca-Cola (клянусь богом)».

«В финальной сцене не было башни с часами или молнии, но вместо этого Марти пробирался с машиной времени на полигон для испытания атомной бомбы, чтобы быть рядом с ядерным распадом, который требовался для машины. В жутковатой сцене он видит…»

«...полигон, заполненный тщательно детализированными пригородными домами и манекенами, чтобы воссоздать воздействие атомного взрыва на американский городок».

«Он устанавливает машину времени, атомная бомба вот-вот взорвется, он тянется за Coca-Cola, начинается отсчет: 10, 9, 8… Когда он поскальзывается и роняет бутылку! Она разбивается. У него больше нет колы».

«Он в панике (что понятно), но потом вспоминает: он в 1950-х, и в каждом уважающем себя доме американского пригорода есть бутылка колы в…»

«...холодильнике! Он проверяет — и точно, там есть одна бутылка. Он вливает ее в машину времени, но тут понимает…»

«Черт! Он должен как-то пережить атомный взрыв! Он опять в панике. Но тут его осеняет, что рядом есть ящик со свинцом, также известный как…»

«...холодильник. Он забирается внутрь, закрывает дверцу, бомба взрывается, машина времени срабатывает, и он отправляется назад в будущее».

«Эта сцена кому-нибудь что-то напоминает?»

«Слышу, как вы все закричали: „Да, да, Джон! Напоминает!“ Спилбергу точно очень понравилась эта сцена, и он использовал ее десятилетия спустя в часто критикуемой сцене в „Индиане Джонсе и Королевстве хрустального черепа“!»

Осенью 2018 года опрос THR и Morning Consult выяснил, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большие экраны. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметили, что хотят увидеть возрождение франшизы. Земекис и Гейл, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.