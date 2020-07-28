«Ух ты, вот это начало дня!»: Как звезды и создатели отреагировали на номинации «Эмми»

Американская телевизионная академия объявила номинантов премии «Эмми». Для многих актеров, сценаристов и режиссеров эта награда — важный этап в карьере. Собрали для вас несколько реакций от номинантов, которые искренне радуются признанию коллег и возможности получить престижную награду.

«Рада получить номинацию на „Эмми“. Роль Маргарет была настоящим подарком и работой мечты. Это добавка к невероятно вкусному торту. К тому же за последние месяцы я стала еще более признательна телевидению. Оно мое окно в мир. И я благодарна тому, какие роли на телевидении сейчас предлагают женщинам. Мы знаем, что средний возраст — когда мы становимся интереснее, и отлично, что есть истории, где мы можем играть главные роли, вместо того чтобы уйти на задний план в образе матерей и бабушек».

«Я потрясен, так как не знал, что сегодня будут объявлять номинации. Двойная номинация за „Лучше звоните Солу“ и „Мандалорца“ — невероятно приятный сюрприз. Признание телевизионной академии — для меня огромная честь».

«Идея, которая никогда не умрет. Поздравляю всех, кто решил перетащить эту шутку, ставшую фильмом, на телевидение. Особенно Джемейна Клемента, которого я обманом заставил заняться проектом. Сосуно-о-ок!»

«Телевизионной академии: да как вы посмели? Эта номинация — огромная угроза моему карантину, полному пасты и грусти. Раньше, родившись без защитного эмоционального слоя, я использовала это, чтобы прикидываться другими людьми ради медицинской страховки и аплодисментов. До сегодняшнего дня во время апокалипсиса этот талант был столь же полезным, как песня червя в каньоне. Я бы хотела поблагодарить съемочную группу и актерский состав, академию, сезонную депрессию и, честно, Нэйтана Лейна. И прежде чем эта номинация вытащит меня из посредственности и пока я не взорвалась ленточками: копы, которые убили Брионну Тейлор, до сих пор не арестованы».

«ЭТО ЛУЧШИЕ НОВОСТИ, КОТОРЫЕ Я ПОЛУЧИЛ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ДОМЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАЗАД».

Зендея — «Лучшая женская роль в драматическом сериале» ( «Эйфория»

«Честно, у меня нет слов, мое сердце переполнено любовью и благодарностью. Для меня невероятная честь работать с талантливыми людьми, которые стали для меня семьей. Я — маленький фрагмент большого прекрасного пазла и очень горжусь всеми вами».

«При условии, что это было объявлено во вторник, я, к сожалению, отказываюсь от номинации за „Черный понедельник“. Я — денист. Был им уже давно. Мои принципы священны и нерушимы».

«Для меня огромная честь номинироваться в одной категории с потрясающими актерами, которыми я восхищался издалека. „Нормальные люди“ были созданы огромной съемочной группой и актерским составом, и каждый из них заслуживает признания за свою невероятную работу. Что немаловажно, я бы хотел поблагодарить мою потрясающую подругу и звезду сериала Дэйзи Эдгар-Джонс, без чьей завораживающей игры проект не получил такого выдающегося признания».

«Невероятно горжусь моими чудесными друзьями Линдой Карделлини, Лиз Фельдман и всем актерским составом „Мертв для меня“. Сейчас странное время. Печальное время. Но приятно узнать и хорошие новости. С любовью».

«Это честь быть признанным телевизионной академией за мою работу над „Мандалорцем“. Огромная благодарность Джону Фавро и Дэйву Филони, которые привели Силу на неизвестную территорию в этом новом формате, одновременно сохранив магию и ностальгию оригинальной трилогии».

«Ух ты, вот это начало дня! Спасибо академии за невероятную честь и продолжающуюся поддержку „Очень странных дел“. Третий сезон создан руками талантливых, влюбленных в свое дело людей, и мы очень рады, что те, кто работал за кадром, над звуком, спецэффектами, музыкой, монтажом, трюками, получили признание».

«Вау! Вау! Ух ты! Это правда! Ребята, меня номинировали на „Эмми“. Очень приятно быть признанным академией и коллегами. Спасибо вам! И спасибо Николь Кэссел, Дэймону Линделофу, Реджине Кинг, всей творческой команде и ФАНАТАМ, которые смотрели наш сериал каждую неделю и прислушивались к диалогам. Не могу прекратить улыбаться».

«Я как раз занималась в кулинарном классе по Zoom с людьми со всех концов света, включая моего отца. Он не готовит, но любит смотреть, как его дочь и внучка возятся на кухне. Мы ломали печенье для корочки чизкейка, когда мой отец вскрикнул. Как выяснилось, это был Google Alert! Радостный и гордый, он объявил, что я номинирована на „Эмми“. Я невероятно рада быть номинированной, но должна признать, что лучшей частью этого стал образ моего 85-летнего отца, уставшего от карантина, который улыбается, счастливый и полный надежд. Спасибо всем, кто меня номинировал. Это единственный подарок, который мои родители не смогут вернуть».

«Я снимаюсь уже 30 лет. Обожаю рассказывать самые разные истории о самых разных людях. Мне до сих пор интересно вставать рано утром, чтобы искать места, где мы каждый день создаем новый мир. Но работать над проектом вроде „Невероятного“ было еще лучше. Я невероятно горжусь, что стала частью потрясающей талантливой команды, рассказавшей историю, которая действительно имела значение. Мы все были рады узнать, что эта история нашла отклик по всему миру, среди женщин и мужчин. Так что из-за номинации я на седьмом небе от счастья».

72-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 20 сентября.