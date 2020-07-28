«Ух ты, вот это начало дня!»: Как звезды и создатели отреагировали на номинации «Эмми»

Американская телевизионная академия объявила номинантов премии «Эмми». Для многих актеров, сценаристов и режиссеров эта награда — важный этап в карьере. Собрали для вас несколько реакций от номинантов, которые искренне радуются признанию коллег и возможности получить престижную награду.
Хелена Бонем Картер — «Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале» («Корона»)
«Рада получить номинацию на „Эмми“. Роль Маргарет была настоящим подарком и работой мечты. Это добавка к невероятно вкусному торту. К тому же за последние месяцы я стала еще более признательна телевидению. Оно мое окно в мир. И я благодарна тому, какие роли на телевидении сейчас предлагают женщинам. Мы знаем, что средний возраст — когда мы становимся интереснее, и отлично, что есть истории, где мы можем играть главные роли, вместо того чтобы уйти на задний план в образе матерей и бабушек».
Джанкарло Эспозито — «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» («Лучше звоните Солу») и «Приглашенный актер в драматическом сериале» («Мандалорец»)
«Я потрясен, так как не знал, что сегодня будут объявлять номинации. Двойная номинация за „Лучше звоните Солу“ и „Мандалорца“ — невероятно приятный сюрприз. Признание телевизионной академии — для меня огромная честь».
Тайка Вайтити — «Лучший комедийный сериал» («Чем мы заняты в тени»)
«Идея, которая никогда не умрет. Поздравляю всех, кто решил перетащить эту шутку, ставшую фильмом, на телевидение. Особенно Джемейна Клемента, которого я обманом заставил заняться проектом. Сосуно-о-ок!»
Бетти Гилпин — «Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» («Блеск»)
«Телевизионной академии: да как вы посмели? Эта номинация — огромная угроза моему карантину, полному пасты и грусти. Раньше, родившись без защитного эмоционального слоя, я использовала это, чтобы прикидываться другими людьми ради медицинской страховки и аплодисментов. До сегодняшнего дня во время апокалипсиса этот талант был столь же полезным, как песня червя в каньоне. Я бы хотела поблагодарить съемочную группу и актерский состав, академию, сезонную депрессию и, честно, Нэйтана Лейна. И прежде чем эта номинация вытащит меня из посредственности и пока я не взорвалась ленточками: копы, которые убили Брионну Тейлор, до сих пор не арестованы».
Алан Аркин — «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» («Метод Комински»)
«ЭТО ЛУЧШИЕ НОВОСТИ, КОТОРЫЕ Я ПОЛУЧИЛ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ДОМЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАЗАД».
Зендея — «Лучшая женская роль в драматическом сериале» («Эйфория»)
«Честно, у меня нет слов, мое сердце переполнено любовью и благодарностью. Для меня невероятная честь работать с талантливыми людьми, которые стали для меня семьей. Я — маленький фрагмент большого прекрасного пазла и очень горжусь всеми вами».
Дон Чидл — «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» («Черный понедельник»)
«При условии, что это было объявлено во вторник, я, к сожалению, отказываюсь от номинации за „Черный понедельник“. Я — денист. Был им уже давно. Мои принципы священны и нерушимы».
Пол Мескал — «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» («Нормальные люди»)
«Для меня огромная честь номинироваться в одной категории с потрясающими актерами, которыми я восхищался издалека. „Нормальные люди“ были созданы огромной съемочной группой и актерским составом, и каждый из них заслуживает признания за свою невероятную работу. Что немаловажно, я бы хотел поблагодарить мою потрясающую подругу и звезду сериала Дэйзи Эдгар-Джонс, без чьей завораживающей игры проект не получил такого выдающегося признания».
Кристина Эпплгейт — «Лучшая женская роль в комедийном сериале» («Мертв для меня»)
«Невероятно горжусь моими чудесными друзьями Линдой Карделлини, Лиз Фельдман и всем актерским составом „Мертв для меня“. Сейчас странное время. Печальное время. Но приятно узнать и хорошие новости. С любовью».
Людвиг Йоранссон — «Лучшая музыка для сериала» («Мандалорец»)
«Это честь быть признанным телевизионной академией за мою работу над „Мандалорцем“. Огромная благодарность Джону Фавро и Дэйву Филони, которые привели Силу на неизвестную территорию в этом новом формате, одновременно сохранив магию и ностальгию оригинальной трилогии».
Мэтт и Росс Дафферы — «Лучший драматический сериал» («Очень странные дела»)
«Ух ты, вот это начало дня! Спасибо академии за невероятную честь и продолжающуюся поддержку „Очень странных дел“. Третий сезон создан руками талантливых, влюбленных в свое дело людей, и мы очень рады, что те, кто работал за кадром, над звуком, спецэффектами, музыкой, монтажом, трюками, получили признание».
Яхья Абдул-Матин II — «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» («Хранители»)
«Вау! Вау! Ух ты! Это правда! Ребята, меня номинировали на „Эмми“. Очень приятно быть признанным академией и коллегами. Спасибо вам! И спасибо Николь Кэссел, Дэймону Линделофу, Реджине Кинг, всей творческой команде и ФАНАТАМ, которые смотрели наш сериал каждую неделю и прислушивались к диалогам. Не могу прекратить улыбаться».
Алекс Борштейн — «Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» («Удивительная миссис Мейзел»)
«Я как раз занималась в кулинарном классе по Zoom с людьми со всех концов света, включая моего отца. Он не готовит, но любит смотреть, как его дочь и внучка возятся на кухне. Мы ломали печенье для корочки чизкейка, когда мой отец вскрикнул. Как выяснилось, это был Google Alert! Радостный и гордый, он объявил, что я номинирована на „Эмми“. Я невероятно рада быть номинированной, но должна признать, что лучшей частью этого стал образ моего 85-летнего отца, уставшего от карантина, который улыбается, счастливый и полный надежд. Спасибо всем, кто меня номинировал. Это единственный подарок, который мои родители не смогут вернуть».
Тони Коллетт — «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» («Невероятное»)
«Я снимаюсь уже 30 лет. Обожаю рассказывать самые разные истории о самых разных людях. Мне до сих пор интересно вставать рано утром, чтобы искать места, где мы каждый день создаем новый мир. Но работать над проектом вроде „Невероятного“ было еще лучше. Я невероятно горжусь, что стала частью потрясающей талантливой команды, рассказавшей историю, которая действительно имела значение. Мы все были рады узнать, что эта история нашла отклик по всему миру, среди женщин и мужчин. Так что из-за номинации я на седьмом небе от счастья».
72-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 20 сентября.
«Хранителей», «Нормальных людей», «Мир Дикого Запада» и других номинантов на «Эмми» можно посмотреть на КиноПоиск HD.