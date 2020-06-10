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Universal и киносеть AMC договорились о сокращении кинотеатрального окна до 17 дней

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Крупнейшая сеть кинотеатров США AMC и Universal заключили соглашение о сокращении кинотеатрального окна до 17 дней. Теперь проекты компании и дочерней студии Focus Features смогут выйти на платных видеосервисах через три уик-энда после старта проката.

Кинотеатральное окно — период ожидания между релизом фильма в кинотеатрах и выходом на домашних носителях. Как правило, это окно составляет 75—90 дней с момента начала проката.

При этом уточняется, что подобное соглашение не относится ко всем релизам Universal, а студия будет смотреть по обстоятельствам, какие фильмы выпустить на видеосервисах. Один из самых ожидаемых проектов Universal в этом году — 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Если боевик хорошо покажет себя в прокате, то студия может придержать цифровой релиз ленты.

В марте 2020-го Universal провела эксперимент с сокращением кинотеатрального окна, выпустив несколько проектов, включая мультфильм «Тролли: Мировой тур», одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах. Опыт оказался успешным: за первые 19 дней цифрового проката при цене аренды на 48 часов в 19,99 доллара проект собрал около 95 млн долларов, что обернулось почти 77 млн долларов чистой прибыли (без учета затрат на маркетинг).

После этого Джефф Шелл, президент компании NBCUni, в которую входит студия Universal, рассказал, что после возобновления работы кинотеатров они планируют и дальше выпускать отдельные проекты одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах. Его слова вызвали негодование со стороны Национальной ассоциации владельцев кинотеатров, а глава AMC Адам Эйрон заявил, что киносеть впредь не будет демонстрировать в своих кинотеатрах проекты Universal.

Сделка заключена только между Universal и AMC и касается в первую очередь американского проката. Однако стороны уже сообщили, что в ближайшие недели начнут переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, в которых есть кинотеатры сети AMC. Предполагается, что примеру Universal и AMC вскоре последуют другие студии и киносети.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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