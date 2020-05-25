Фанаты Джоэла Шумахера требуют выпустить режиссерскую версию «Бэтмен навсегда»

«Это не самый мой любимый фильм, но альтернативная версия сильно отличается и заслуживает, чтобы ее увидели. Есть фанаты, которые хотят ее увидеть, и они этого заслуживают. Я поддерживаю творческую свободу режиссеров. #ReleaseTheSchumacherCut».