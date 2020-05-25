Фанаты Джоэла Шумахера требуют выпустить режиссерскую версию «Бэтмен навсегда»

После смерти Джоэла Шумахера студия Warner подтвердила существование режиссерской версии «Бэтмен навсегда» с Вэлом Килмером. Утверждается, что расширенный вариант продолжительностью 170 минут гораздо мрачнее прокатной версии, а часть сюжета посвящена детской травме Брюса Уэйна. Теперь фанаты режиссера требуют от студии выпустить версию Шумахера — #ReleaseTheSchumacherCut.
«Давайте сделаем это ради Джоэла. #ReleaseTheSchumacherCut».
«Это не самый мой любимый фильм, но альтернативная версия сильно отличается и заслуживает, чтобы ее увидели. Есть фанаты, которые хотят ее увидеть, и они этого заслуживают. Я поддерживаю творческую свободу режиссеров. #ReleaseTheSchumacherCut».
«„Бэтмен навсегда» — преступно недооцененный фильм, который станет сильно лучше с режиссерской версией #ReleaseTheSchumacherCut».
«Я долго этого ждал. Зрители наконец-то узнали о режиссерской версии „Бэтмен навсегда“ и знаменитой сцене с летучей мышью. Время пришло, это должно произойти, даже если после его смерти. #ReleaseTheSchumacherCut».
«Сделаем это. #ReleaseTheSchumacherCut».
«Пожалуйста, в дань уважения к Джоэлу Шумахеру. #ReleaseTheSchumacherCut».
«Отличная актерская игра, музыка, экшен, операторская работа, дизайн локаций, сценарий. „Бэтмен навсегда“ — самый недооцененный фильм о Бэтмене. Честно, я бы хотел получить версию Шумахера, чтобы она сохранилась навсегда, нежели пылилась в хранилище. #ReleaseTheSchumacherCut».
Поклонники Шумахера в первую очередь вдохновлены успехом фанатов Зака Снайдера, добившихся выхода режиссерской версии «Лиги справедливости» на HBO Max. Это привело к разговорам о других режиссерских версиях. Дэвид Эйр раскрыл, что существует полная версия «Отряда самоубийц», которая почти закончена, а Пол Фиг рассказал, что у него есть версия «Охотников за привидениями» на три с половиной часа. Фанаты «Звездных войн» обратились к Lucasfilm с требованием выпустить четырехчасовую версию «Мести ситхов», и даже появились просьбы показать режиссерский вариант «Фантастической четверки» 2015 года.
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