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«Эмми-2020»: Номинанты 72-й церемонии

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Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми». Лидером среди компаний стал Netflix — проекты стриминг-сервиса упомянуты в 160 категориях. На втором месте — HBO, получивший в сумме 107 номинаций.

Среди сериалов больше всего номинаций досталось «Хранителям» (26 категорий). После них идут «Удивительная миссис Мейзел» (20), «Озарк» (18), «Наследники» (18), «Мандалорец» (15), «Субботним вечером в прямом эфире» (15), «Шиттс Крик» (15), «Корона» (13), «Голливуд» (12), «Мир Дикого Запада» (11) и другие проекты.

Кроме того, в гонке за «Эмми» впервые участвуют проекты Disney+ («Мандалорец») и Apple TV+ («Утреннее шоу»).

Основные номинации:

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучший телефильм

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

72-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 20 сентября.

«Хранителей», «Нормальных людей», «Мир Дикого Запада» и других номинантов на «Эмми» можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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