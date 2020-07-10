«Эмми-2020»: Номинанты 72-й церемонии

Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми». Лидером среди компаний стал Netflix — проекты стриминг-сервиса упомянуты в 160 категориях. На втором месте — HBO, получивший в сумме 107 номинаций.
Среди сериалов больше всего номинаций досталось «Хранителям» (26 категорий). После них идут «Удивительная миссис Мейзел» (20), «Озарк» (18), «Наследники» (18), «Мандалорец» (15), «Субботним вечером в прямом эфире» (15), «Шиттс Крик» (15), «Корона» (13), «Голливуд» (12), «Мир Дикого Запада» (11) и другие проекты.
Кроме того, в гонке за «Эмми» впервые участвуют проекты Disney+ («Мандалорец») и Apple TV+ («Утреннее шоу»).
Основные номинации:
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Рассказ служанки»
- «Мандалорец»
- «Убивая Еву»
- «Наследники»
- «Очень странные дела»
- «Озарк»
Лучший комедийный сериал
- «Умерь свой энтузиазм»
- «Мертв для меня»
- «Белая ворона»
- «Метод Комински»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Шиттс Крик»
- «В лучшем мире»
- «Чем мы заняты в тени»
Лучший мини-сериал
Лучший телефильм
- «Безупречный»
- «Американский сын»
- «El Camino: Во все тяжкие»
- «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend»
- «Струны души Долли Партон»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
- Стив Карелл — «Утреннее шоу»
- Брайан Кокс — «Наследники»
- Билли Портер — «Поза»
- Джереми Стронг — «Наследники»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
- Оливия Колман — «Корона»
- Лора Линни — «Озарк»
- Зендея — «Эйфория»
- Сандра О — «Убивая Еву»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Джанкарло Эспозито — «Лучше звоните Солу»
- Мэттью Макфэдиен — «Наследники»
- Киран Калкин — «Наследники»
- Николас Браун — «Наследники»
- Брэдли Уитфорд — «Рассказ служанки»
- Джеффри Райт — «Мир Дикого Запада»
- Билли Крудап — «Утреннее шоу»
- Марк Дюпласс — «Утреннее шоу»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Лора Дерн — «Большая маленькая ложь»
- Мэрил Стрип — «Большая маленькая ложь»
- Фиона Шоу — «Убивая Еву»
- Хелена Бонем Картер — «Корона»
- Тэнди Ньютон — «Мир Дикого Запада»
- Самира Уайли — «Рассказ служанки»
- Джулия Гарнер — «Озарк»
- Сара Снук — «Наследники»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон — «Черная комедия»
- Дон Чидл — «Черный понедельник»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Юджин Леви — «Шиттс Крик»
- Рами Юсеф — «Рами»
- Тед Дэнсон — «В лучшем мире»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Трэйси Эллис Росс — «Черная комедия»
- Исса Рэй — «Белая ворона»
- Линда Карделлини — «Мертв для меня»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Махершала Али — «Рами»
- Андре Брогер — «Бруклин 9-9»
- Уильям Джексон Харпер — «В лучшем мире»
- Дэн Леви — «Шиттс Крик»
- Кенан Томпсон — Субботним вечером в прямом эфире
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
- Стерлинг К. Браун — «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Марин Хинкль — «Удивительная миссис Мейзел»
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзер»
- Д’Арси Карден — «В лучшем мире»
- Энни Мерфи — «Шиттс Крик»
- Сесили Стронг — «Субботним вечером в прямом эфире»
- Кейт МакКиннон — «Субботним вечером в прямом эфире»
- Ивонн Орджи — «Белая ворона»
- Бетти Гилпин — «Блеск»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Джереми Айронс — «Хранители»
- Хью Джекман — «Безупречный»
- Джермеми Поп — «Голливуд»
- Марк Руффало — «Я знаю, что это правда»
- Пол Мескал — «Нормальные люди»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Кейт Бланшетт — «Миссис Америка»
- Реджина Кинг — «Хранители»
- Керри Вашингтон — «И всюду тлеют пожары»
- Октавия Спенсер — «Мадам Си Джей Уокер»
- Шира Хаас — «Неортодоксальная»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
- Луис Госсет-мл. — «Хранители»
- Джован Адепо — «Хранители»
- Яхья Абдул-Матин II — «Хранители»
- Дилан МакДермотт — «Голливуд»
- Джим Парсонс — «Голливуд»
- Титус Берджесс — «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
- Холланд Тейлор — «Голливуд»
- Узо Адуба — «Миссис Америка»
- Марго Мартиндейл — «Миссис Америка»
- Трейси Ульман — «Миссис Америка»
- Тони Коллетт — «Невероятное»
- Джин Смарт — «Хранители»
72-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 20 сентября.
«Хранителей», «Нормальных людей», «Мир Дикого Запада» и других номинантов на «Эмми» можно посмотреть на КиноПоиск HD.