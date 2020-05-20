Пародии на «Сумерки», диалоги с Брэдом Питтом и киборг-убийца: Лучшие киночелленджи TikTok

В TikTok, соцсети с короткими роликами, пользователи нередко записывают видео и устраивают челленджи, посвященные фильмам, сериалам, жанрам кино и даже целым стриминг-платформам.

Мы изучили раздел рекомендаций TikTok, куда попадают популярные видео, и выбрали самые смешные, интересные и оригинальные тренды и челленджи — от пародий на «Сумерки» и «Голодные игры» до реакций на секс-сцены и высмеивания сценарных клише.

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Попади в кино

Руслан Сабельгера — TikTok-блогер из Санкт-Петербурга, который разыгрывает сцены с известными актерами. Его ролики смонтированы так, словно он находится прямо в фильмах и общается с их героями. Сабельгера особенно убедителен благодаря поставленной речи. Иногда он подкалывает «собеседников», а иногда неспешно разговаривает с ними на странные темы.

Так, Руслан играет в слова с Дэниэлом Крэйгом.

Шутит над Киану Ривзом.

А также беседует с Брэдом Питтом про петарды в унитазе и крадет идею Facebook у Марка Цукерберга.

Клише из фильмов и сериалов

В TikTok также популярны пародии на сценарные клише. Например, по тегу #типичныйдисней можно найти несколько видео, где девушка из Санкт-Петербурга повторяет известные сюжетные приемы из подростковых фильмов и сериалов студии. В ее скетчах школьницы оказываются в разных комических ситуациях, а фоном звучит закадровый смех.

Например, как герои готовятся к Хеллоуину или отдыхают в летнем лагере.

Помимо ромкомов, в TikTok высмеивают и клише хорроров. Например, завязку, в которой герои приезжают в загадочное место, где до них произошло что-то странное и необъяснимое.

Как ты выглядел, если бы был героем фильма

Этот тренд был очень популярен по всему миру в апреле и мае во время самоизоляции. Тиктокеры наряжались в стиле персонажей из любимых фильмов и сериалов и подбирали несколько образов — например, для встречи с протагонистом, свидания или экшен-сцен. Есть видео с «Эйфорией» и «Ривердэйлом», комедиями 2000-х и «Людьми в черном», «Семейкой Аддамс» и «Гарри Поттером». Но, пожалуй, чаще всего пользователи придумывали образы под фильмы Уэса Андерсона.

Реакция на «Любовь» Ноэ

В июне в топ-10 американского Netflix неожиданно попала «Любовь» Гаспара Ноэ. Популярность эротической драмы выросла благодаря вирусному челленджу: пользователи стали записывать свою реакцию на вступительную сцену, где герои мастурбируют друг другу.

При этом Variety поговорило с несколькими участниками челленджа и выяснило, что ни один из опрошенных не досмотрел «Любовь» до конца. Чтобы вывести фильм в топ, достаточно было включить его на несколько минут — Netflix засчитывает просмотр, если после запуска прошло как минимум две минуты.

Еще один эротический фильм, который обрел популярность на Netflix благодаря TikTok, — «365 дней» (еще его называют «польскими „50 оттенками серого“»). Условия челленджа те же: участники включают откровенный эпизод и снимают на видео свою реакцию. Равнодушных по-прежнему нет.

Netflix предсказывает будущее

Еще одно развлечение в TikTok — попытка угадать будущее с помощью Netflix. Для этого участники открывают онлайн-кинотеатр и вводят в поиске первую букву своего имени. Когда появляется список результатов, нужно загадать число (кто-то использует онлайн-генераторы) и кликнуть на соответствующий по счету фильм или сериал. По такому же принципу выбираются сезон и эпизод (если это все-таки сериал), а также минута хронометража.

Кто-то включил сериал «Морская полиция: Спецотдел» на фразе «Она скончалась».

А другой пользовательнице Netflix предсказал хороших друзей.

Киборг-убийца

Участники челленджа разыгрывают ситуации, которые требуют от них огромных усилий или выводят из себя. Пока это происходит, на фоне играет фрагмент из одноголосого перевода «Терминатора», где звучат локализованное название фильма — «Киборг-убийца» — и его саундтрек. Иными словами, тиктокеры сравнивают себя с героем Арнольда Шварценеггера — сильным, иногда агрессивным и хладнокровным киборгом.

Вот девушка ревнует парня, увидев его переписку.

Или парень, который помог открыть банку огурцов.

«Голодные игры»

Свой тренд есть и у фанатов «Голодных игр». В антиутопии Сьюзен Коллинз и одноименной серии фильмов герои-подростки отправляются на Голодные игры — кровавое реалити-шоу на выживание. За игроками следят спонсоры, которые могут отправить фавориту посылку с едой, медикаментами и другими полезными предметами. Именно это и обыгрывают в TikTok — что присылают спонсоры и как игрок обходится с посылкой.

Кто-то снимает, как использует отбеливатель, чтобы сделать модный тай-дай-принт на одежде, а не отравить соперников.

А в другом ролике девушка представляет, как выпивает спирт для обработки ран и притворяется деревом.

Пародии на «Сумерки»

Также тиктокеры активно пародируют диалоги Беллы и Эдварда из первых «Сумерек» и подшучивают над актерской игрой Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона.

Сыграй заставку 20th Century Fox

Пожалуй, самый абсурдный тренд, связанный с кино. В нем пользователи воспроизводят мелодию из заставки студии 20th Century Fox с помощью подручных средств, издающих шипящие звуки. В топе горячий тофу (3 миллиона просмотров!), котлетки и щипцы для выпрямления волос.