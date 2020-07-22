Находка дня: Любимые фильмы Квентина Тарантино и Эдгара Райта

В сети вспомнили о списках любимых фильмов, которые несколько лет назад составили Квентин Тарантино и Эдгар Райт. Тарантино включил в свой список вестерны и старые комедии (отметив, что вторая, третья и четвертая позиции в его топе взаимозаменяемы между собой), а Райт среди прочего назвал «Зловещих мертвецов 2» и классический боевик Клинта Иствуда. В списках обоих постановщиков упоминаются «Таксист» и «Кэрри».

Список любимых фильмов Тарантино:

Список любимых фильмов Райта:

Райт также указал «Это — Spinal Tap», «Суспирию», «Нечто», «2001 год: Космическая одиссея», «Назад в будущее» и «Рассвет мертвецов».