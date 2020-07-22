Находка дня: Любимые фильмы Квентина Тарантино и Эдгара Райта

В сети вспомнили о списках любимых фильмов, которые несколько лет назад составили Квентин Тарантино и Эдгар Райт. Тарантино включил в свой список вестерны и старые комедии (отметив, что вторая, третья и четвертая позиции в его топе взаимозаменяемы между собой), а Райт среди прочего назвал «Зловещих мертвецов 2» и классический боевик Клинта Иствуда. В списках обоих постановщиков упоминаются «Таксист» и «Кэрри».
Список любимых фильмов Тарантино:
- «Хороший, плохой, злой»
- «Рио Браво»
- «Прокол»
- «Таксист»
- «Его девушка Пятница»
- «Пять пальцев смерти»
- «Ящик Пандоры»
- «Кэрри»
- «Только ваш»
- «Пять гробниц по пути в Каир»
- «Челюсти»
Список любимых фильмов Райта:
- «Воспитание Аризоны»
- «Американский оборотень в Лондоне»
- «Кэрри»
- «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
- «Ночи в стиле буги»
- «Грязный Гарри»
- «Зловещие мертвецы 2»
- «Таксист»
- «А теперь не смотри»
- «Изнанка долины кукол»
Райт также указал «Это — Spinal Tap», «Суспирию», «Нечто», «2001 год: Космическая одиссея», «Назад в будущее» и «Рассвет мертвецов».
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