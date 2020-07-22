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Находка дня: Любимые фильмы Квентина Тарантино и Эдгара Райта

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В сети вспомнили о списках любимых фильмов, которые несколько лет назад составили Квентин Тарантино и Эдгар Райт. Тарантино включил в свой список вестерны и старые комедии (отметив, что вторая, третья и четвертая позиции в его топе взаимозаменяемы между собой), а Райт среди прочего назвал «Зловещих мертвецов 2» и классический боевик Клинта Иствуда. В списках обоих постановщиков упоминаются «Таксист» и «Кэрри».

Список любимых фильмов Тарантино:

  1. «Хороший, плохой, злой»
  2. «Рио Браво»
  3. «Прокол»
  4. «Таксист»
  5. «Его девушка Пятница»
  6. «Пять пальцев смерти»
  7. «Ящик Пандоры»
  8. «Кэрри»
  9. «Только ваш»
  10. «Пять гробниц по пути в Каир»
  11. «Челюсти»

Список любимых фильмов Райта:

  1. «Воспитание Аризоны»
  2. «Американский оборотень в Лондоне»
  3. «Кэрри»
  4. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
  5. «Ночи в стиле буги»
  6. «Грязный Гарри»
  7. «Зловещие мертвецы 2»
  8. «Таксист»
  9. «А теперь не смотри»
  10. «Изнанка долины кукол»

Райт также указал «Это — Spinal Tap», «Суспирию», «Нечто», «2001 год: Космическая одиссея», «Назад в будущее» и «Рассвет мертвецов».

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