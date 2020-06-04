Объявлена программа Венецианского кинофестиваля. В конкурс вошла новая картина Андрея Кончаловского

Венеция объявила программу 77-го киносмотра. В связи с пандемией коронавируса в этом году для показа на фестивале было отобрано меньше фильмов: в основной конкурс вошли 18 проектов. Откроет кинофестиваль драма Даниэле Лукетти «Шнурки», рассказывающая о разводе в семье.
Основной конкурс
- «Между смертью», режиссер Хилал Байдаров
- «Сестры Макалузо», режиссер Эмма Данте
- «Мир грядущий», режиссер Мона Фастволд Лерче
- «Новый порядок», режиссер Мишель Франко
- «Любовники», режиссер Николь Гарсия
- «Ночь в Хайфе», режиссер Амос Гитай
- «Дорогие товарищи», режиссер Андрей Кончаловский
- «Жена шпиона», режиссер Киёси Куросава
- «Солнечные дети», режиссер Маджид Маджиди
- «Фрагменты женщины», режиссер Корнел Мундруцо
- «Мисс Маркс», режиссер Сузанна Никкьярелли
- «Наш отец», режиссер Клаудио Ноче
- «Ночь», режиссер Джанфранко Рози
- «Снега больше не будет», режиссер Малгожата Шумовска
- «Ученик», режиссер Чайтанья Тамхане
- «А завтра весь мир», режиссер Юлия фон Хайнц
- «Куда ты идешь, Аида?», режиссер Ясмила Жбанич
- «Земля кочевников», режиссер Хлоя Чжао
Вне конкурса (документальное кино)
- «Спортивная жизнь», режиссер Абель Феррара
- «Безумный, но не псих», режиссер Алекс Гибни
- «Грета», режиссер Нэйтан Гроссман
- «Сальваторе — сапожник снов», режиссер Лука Гуаданьино
- «Последние сведения», режиссер Люк Холлэнд
- «Правда о сладкой жизни», режиссер Джузеппе Педерсоли
- «Молекулы», режиссер Андреа Сегре
- «Нарцисс в отпуске», режиссеры Ренато Терра и Рикардо Калил
- «Паоло Конте ушел со мной», режиссер Джорджио Верделли
- «Хоппер/Уэллс», режиссер Орсон Уэллс
Вне конкурса (художественное кино)
- «Отпусти меня», режиссер Стефано Мордини
- «Жвалы», режиссер Квентин Дюпьё
- «Любовь после любви», режиссер Энн Хуэй
- «Ассандира», режиссер Сальваторе Мереу
- «Герцог», режиссер Роберт Мишелл
- «Райская ночь», режиссер Пак Хун-джон
- «Штат москитов», режиссер Филип Ян Римза
Секция «Горизонты»
- «Яблоки», режиссер Кристос Нику
- «Третья война», режиссер Джованни Алой
- «Веха», режиссер Иван Айр
- «Пустошь», режиссер Ахмад Бахрами
- «Человек, который продал свою кожу», режиссер Каутер Бен Ханья
- «Хищники», режиссер Пьетро Кастеллитто
- «Мейнстрим», режиссер Джиа Коппола
- Genus Pan, режиссер Лав Диас
- «Контакт Занка», режиссер Исмаэль эль Ираки
- «Война и мир», режиссеры Мартина Паренти и Массимо Д’Анольфи
- «Ночь королей», режиссер Филипп Лакот
- «Печь», режиссер Родерик МакКей
- «Беззаботное преступление», режиссер Шахрам Мокри
- «Газа, любовь моя», режиссеры Тарзан и Араб Нассер
- «Трагический лес», режиссер Юлене Олайсола
- «Обычное место», режиссер Уберто Пазолини
- «Слушай», режиссер Ана Роша Де Суза
- «Все лучшее впереди», режиссер Ван Цзин
- «Желтый кот», режиссер Адильхан Ержанов
Вне конкурса (спецпоказы)
- «Принцесса Европа», режиссер Камилль Лотто
- «30 серебряников» (первая серия), режиссер Алекс де ла Иглесиа
- «Попробуй, крестьянин», режиссеры Аличе Рорвахер и Джей Ар
Venice Days (Le Giornate degli Autori)
- «Медовая сигара», режиссер Камир Айнуз
- «Камнедробилка», режиссеры Массимилиано Де Серио и Джанлука Де Серио
- «Мама», режиссер Ли Дун Мэй
- «Остаток», режиссер Мерави Герима
- «Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени», режиссер Лили Хорват
- «Оазис», режиссер Иван Илкич
- «Мой нежный матадор», режиссер Родриго Супулведа
- «Конференция», режиссер Иван И. Твердовский
- «Мальчик-китобой», режиссер Филлип Юрьев
- «200 метров», режиссер Амин Нэйфе
- «Святой Нарцисс», режиссер Брюс Ла Брюс
- «Ночная прогулка», режиссер Малгожата Шумовска
- «В моей комнате», режиссер Мати Диоп
77-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября 2020 года. Жюри возглавит Кейт Бланшетт. Вместе с ней основной конкурс будут судить Джоанна Хогг, Кристиан Петцольд, Кристи Пую, Вероника Франц, Людивин Санье и Никола Ладжиола. Клер Дени возглавит секцию «Горизонты», а Хидэо Кодзима, Асиф Кападиа и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар выберут победителя среди VR-проектов.
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