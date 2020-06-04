Объявлена программа Венецианского кинофестиваля. В конкурс вошла новая картина Андрея Кончаловского

Венеция объявила программу 77-го киносмотра. В связи с пандемией коронавируса в этом году для показа на фестивале было отобрано меньше фильмов: в основной конкурс вошли 18 проектов. Откроет кинофестиваль драма Даниэле Лукетти «Шнурки», рассказывающая о разводе в семье.



Основной конкурс

Вне конкурса (документальное кино)

Вне конкурса (художественное кино)

Секция «Горизонты»

Вне конкурса ( спецпоказы )

Venice Days (Le Giornate degli Autori)

77-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября 2020 года. Жюри возглавит Кейт Бланшетт. Вместе с ней основной конкурс будут судить Джоанна Хогг, Кристиан Петцольд, Кристи Пую, Вероника Франц, Людивин Санье и Никола Ладжиола. Клер Дени возглавит секцию «Горизонты», а Хидэо Кодзима, Асиф Кападиа и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар выберут победителя среди VR-проектов.