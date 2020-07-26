Дуэйн Джонсон мог сыграть Вилли Вонку в «Чарли и шоколадной фабрике» Тима Бёртона

Дуэйн Джонсон рассказал в Instagram, что в начале 2000-х режиссер Тим Бёртон рассматривал его на роль Вилли Вонки в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». По словам актера, его кандидатура недолго оставалась в списке возможных исполнителей главной роли, но даже вероятность участия в проекте помогла ему поверить в себя.

«Этим утром я показал моим малышам один из моих самых любимых фильмов — „Вилли Вонку и шоколадную фабрику“, — написал Джонсон. — Они остались в восторге и теперь ждут от меня комнаты, полной конфет и шоколада. Это будет мой следующий проект.

Небольшая прикольная история. В начале 2000-х знаменитый режиссер Тим Бёртон рассматривал меня на роль Вилли Вонки в своем ремейке „Чарли и шоколадная фабрика“. Помню, я подумал тогда: „ТВОЮ Ж МАТЬ, Я ЗА“. Но это было много лет назад, когда я только начинал в Голливуде, без крепкой основы успехов в прокате и реального опыта. Роль, разумеется, досталась Джонни Деппу, который тогда был крупнейшей звездой в мире. Как все было дальше, вы и сами знаете.

Я пошел своим путем. Тот факт, что Тим рассматривал мою кандидатуру (пускай и не больше 7 секунд), очень много для меня значил, когда я только пытался прорваться в индустрию и знал, что приготовило мне будущее. Я всегда поднимаю бокал за мечты, которые не осуществились, потому что иногда это лучшее, что могло с тобой произойти».

Вилли Вонка впервые появился на страницах книги «Чарли и шоколадная фабрика» 1964 года. В 1972-м вышло продолжение «Чарли и большой стеклянный лифт». Несмотря на важность для сюжета, Вилли Вонка по большей части оставался на вторых ролях, тогда как главным героем был Чарли. В 1971 году имя персонажа появилось в названии фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», где главную роль исполнил Джин Уайлдер.

Сейчас студия Warner работает над новой картиной о Вилле Вонке, которая покажет, как эксцентричный герой заработал свой капитал, создал фабрику и встретил умпа-лумпов. Какие персонажи из оригинальных книг Даля примут участие в проекте, пока не сообщается. Сценарий новой версии написал Саймон Рич («Тайная жизнь домашних животных»), а режиссерское кресло проекта занимает Пол Кинг, постановщик «Приключений Паддингтона».