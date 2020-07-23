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Премьера на КиноПоиске: Трейлер драмы «Конференция» Ивана И. Твердовского

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Новая лента Ивана И. Твердовского «Конференция» рассказывает о тяжелых для современной России событиях — захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Фильм Твердовского — попытка изучения посттравматического синдрома и того, как трагедия влияет на человека.

Спустя 17 лет тихой монастырской жизни Наталья по благословению приезжает в Москву на проведение вечера памяти жертв страшной трагедии, произошедшей в Театральном центре на Дубровке 23—26 октября 2002 года. Наталья была ее свидетелем. Вспоминая жертв и хронологию событий, Наталья открывает страшные подробности ее личной истории и роковой ошибки, перечеркнувшей всю ее дальнейшую жизнь. Сумеет ли Наталья заслужить прощение собственной дочери?

В фильме снялись Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Олег Феоктистов, Ян Цапник, Александр Семчев.

«Сам теракт освещен в картине весьма косвенно, так как история фильма не ставит себе цель восстанавливать те события, — говорит Твердовский. — Наоборот, как любая кровоточащая рана в жизни и судьбе каждого человека, сам теракт рассматривается как вненациональное событие, которое могло произойти в любой точке земного шара. Мы не обсуждаем политические мотивы и последствия теракта. Картина говорит о чувствах людей, человека, совершившего однажды ошибку, попытке спустя 18 лет найти понимание и оправдание своему поступку. Конференция — это вечер памяти, собрание людей, стремящихся прожить и переработать эмоциональный опыт».

«Конференция» вошла в программу Венецианского кинофестиваля. Показ ленты состоится в рамках престижного конкурса авторского кино Venice Days (Le Giornate degli Autori). Киносмотр пройдет с 2 по 12 сентября 2020 года. Жюри возглавит Кейт Бланшетт.

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