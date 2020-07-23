«Друзья» возглавили топ самых популярных сериалов HBO Max

Согласно информации медиаконгломерата WarnerMedia, владеющего HBO Max, «Друзья» — самый популярный сериал стрим-сервиса с момента его запуска 27 мая 2020-го. При этом точные цифры по просмотрам не раскрываются.

На втором месте оказался комедийный сериал-антология «Личная жизнь» с Анной Кендрик, который, как утверждается, лишь немногим уступает «Друзьям». Замыкает тройку лидеров «Теория большого взрыва».

Кроме этого, в топ-25 самых популярных шоу находятся восемь оригинальных проектов HBO Max. Конкретные позиции не называются, но в список попали сериалы «Роковой патруль» и «В поиске», мультсериалы Looney Tunes и «Достаточно близко», детская передача «Не совсем позднее шоу с Элмо», программы «Легендарное» и «Ожидание Эми».

HBO Max — третий крупный стрим-сервис, запущенный за последние месяцы. Ранее работу начали платформы Peacock и Quibi. За время работы стриминг-платформа привлекла 4,1 миллиона подписчиков.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.



Источник: Deadline