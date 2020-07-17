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Видео дня: Бенедикт Камбербэтч в костюме Доктора Стрэнджа пришел в магазин комиксов

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В 2015 году в Нью-Йорке проходили съемки фильма Marvel «Доктор Стрэндж». В перерыве между дублями исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч в полном облачении своего персонажа решил заглянуть в соседний магазин комиксов. Видео и фото этого уже появлялись в сети, но теперь режиссер картины Скотт Дерриксон опубликовал собственную версию встречи Камбербэтча с фанатами комиксов.

«До этого нигде не демонстрировалось. Во время съемок на Манхэттене перед магазином комиксов неожиданно предложил Бенедикту зайти внутрь, и он согласился».

Сейчас в работе находится продолжение «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», режиссерское кресло которого занимает Сэм Рэйми, постановщик трилогии «Человек-паук». Дерриксон остался с проектом в качестве исполнительного продюсера. Камбербэтч вернется в роли Стрэнджа, а Джейд Бартлетт работает над сценарием сиквела.

Подробности продолжения не разглашаются. Ранее Дерриксон заявил, что планирует сделать «первый поистине страшный фильм киновселенной Marvel». При этом важную роль в сиквеле может сыграть Алая Ведьма, а сюжет второго фильма будет связан с сериалом «Ванда/Вижн». По словам главы Marvel Кевина Файги, сиквел вдохновлен хоррорами и приключенческими боевиками 1980-х годов, особенно фильмами Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Храм судьбы».

Премьера «Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия» запланирована на 25 марта 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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