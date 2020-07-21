«Довод» выйдет 26 августа на международном рынке. В России — 10 сентября

Студия Warner выпустит «Довод» 26 августа на международном рынке. В этот день шпионский триллер выйдет в Италии, Украине, Франции, Великобритании, Голландии и других странах. В некоторых городах США ленту Кристофера Нолана можно будет посмотреть со 2 сентября.

При этом в России «Довод» стартует 10 сентября. Тогда же он появится в кинотеатрах в Казахстана и Азербайджана.

Дата релиза в Китае по-прежнему неизвестна. Ранее местные власти запретили прокат фильмов, хронометраж которых превышает два часа. Продолжительность «Довода» — 2 часа 29 минут.

Изначально «Довод» должен был выйти 17 июля, но его отложили сперва на две недели, а затем — до 12 августа. Недавно Warner временно убрала ленту Кристофера Нолана из расписания, поскольку кинотеатры в США и других странах прекратили работу из-за коронавируса.

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (его играет Джон Дэвид Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

