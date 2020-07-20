Трейлер сериала «Мы те, кто мы есть»: История взросления от режиссера «Назови меня своим именем»

Оригинальный трейлер:

HBO выпустил первый трейлер мини-сериала «Мы те, кто мы есть». Режиссер «Суспирии» и «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино написал сценарий восьмисерийного проекта и поставил несколько эпизодов. Главные роли исполнили звезда «Оно» Джек Дилан Грейзер и Джордан Кристин Симон, для которой сериал станет дебютом.

В центре сюжета — молодой Фрейзер Уилсон, 14-летний подросток из Нью-Йорка, по воле родителей оказавшийся на военной базе в Италии. Там он знакомится с другими ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются отношения. Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри Фрейзер скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах. Все усложняет местный военнослужащий Джейсон, к которому Фрейзер начинает испытывать романтические чувства.

Премьера сериала состоится 14 сентября.