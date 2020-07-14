Рейтинг популярности КиноПоиска: «Голяк» и «Чики» штурмуют топ

Продолжаем рассказывать об изменениях в первой двадцатке нашего рейтинга фильмов и сериалов, который составляется на основании интереса пользователей КиноПоиска и позволяет следить за популярностью тысячи тайтлов. Данные здесь обновляются раз в сутки.

Топ-20 от 27 июля



1. «Голяк» 2. «Чики» 3. «Дивный новый мир» 4. «Водоворот» 5. «Джентльмены» 6. «Бессмертная гвардия» 7. «Бумажный дом» 8. «Тьма» 9. «Палм-Спрингс» 10. «Мой создатель» 11. «Достать ножи» 12. «Грейхаунд» 13. «Призраки войны» 14. «Будка поцелуев 2» 15. «Бесшумный» 16. «Начало» 17. «Пацаны» 18. «Рик и Морти» 19. «Бегущий по лезвию 2049» 20. «Однажды в… Голливуде»

Первые три места в топе оккупированы новыми сериалами, что не должно нас удивлять, особенно в отсутствие кинопроката. «Чики» оказались настоящим хитом этого лета, но даже смелому сериалу с Ириной Горбачевой не удалось сместить с первого места «Голяк». Возможно, сериал о похождениях мелкого британского криминалитета набирает популярность в своеобразной спайке с «Джентльменами» (фильм Гая Ричи, стилистику которого «Голяк» частично заимствует, с февраля не покидает верхние строчки рейтинга). Премьера нового сезона «Голяка» прошла в мае, но его рейтинг по-прежнему остается стабильно высоким (подробнее о сериале можно прочесть тут).

Несмотря на довольно сдержанные оценки зрителей, интерес пользователей продолжают привлекать недавние полнометражные премьеры — «Бессмертная гвардия» и «Мой создатель» (и более высоко оцененные публикой «Грейхаунд» и «Палм-Спрингс»; о последнем мы недавно писали здесь, а о «Гвардии» — тут). Ну, и Кристофер Нолан остается одним из главных голливудских ньюсмейкеров: все последние недели мы обсуждали, выйдет ли в этом году «Довод», и все это время высокие позиции в топе сохраняет «Начало», ведь новый фильм вроде бы связан с прокатным хитом 2010 года.

А вот всплеск интереса к «Землянам» оказался кратковременным. Документальный фильм 2005 года о жестоком обращении с животными (более детально о нем мы рассказывали тут) получил всеобщее внимание, когда президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал его посмотреть в специальном видеоролике по требованию луцкого террориста. После обращения Зеленского «Земляне» взлетели на первую строчку топа, но к началу этой недели ушли за пределы двадцатки и сейчас занимают 23-е место. Впрочем, выросший зрительский рейтинг фильма (8,7 при более чем 13 тысячах оценок!) уже не отменить.

А теперь немного о новых тайтлах, появившихся в первой двадцатке.

«Дивный новый мир» (3-е место)

Сериал по классической антиутопии Олдоса Хаксли задуман как первый хит нового стриминг-сервиса Peacock. Платформа принадлежит NBC, и, соответственно, там доступен каталог Universal, которая входит в ту же корпорацию. Еще до запуска Peacock многие скептически писали, что на одних старых фильмах далеко не уедешь — эту проблему и призван был решить «Дивный новый мир» (в России доступный на КиноПоиск HD).

Антиутопию почти столетней давности в сериале подновили: не все вопросы, которые волновали Хаксли в 1932-м, сохранили актуальность, но никуда не делась суть — скепсис к существующей общественной системе, страх перед технологиями и вообще прогрессом. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание зрителей, даже несмотря на прохладную критику. Многим рецензентам сериал показался поверхностным, на Rotten Tomatoes у него всего 43% положительных отзывов. Зато у создателей сериала получилось сделать фантастический мир похожим на наш, и на антиутопический сюжет откликаются обычные зрители. Пользовательский рейтинг на том же Rotten Tomatoes — 87%, на КиноПоиске — 7,5. За последнюю неделю «Дивный новый мир» побывал и на первой строчке топа.

«Призраки войны» (13-е место)

Микс военной драмы и фильма ужасов о паранормальных явлениях — дерзкая и интересная идея, но к ее реализации возникает слишком много вопросов. Мнение критиков, если резюмировать, таково: разнородные элементы сюжета друг с другом не сочетаются, и до «Эффекта бабочки», снятого тем же режиссером Эриком Брессом, новому фильму далеко. «Эффект бабочки» стабильно держится в нашем топ-250 самых популярных фильмов всех времен, а «Призраки войны» не без труда нашли себе место в двадцатке самых актуальных тайтлов всего через полторы недели после онлайн-премьеры.

«Будка поцелуев 2» (14-е место)

Никакой топ теперь не может обойтись без новинок Netflix. В пятницу стриминг выпустил продолжение своего же подросткового ромкома двухлетней давности. Герои-школьники теперь поступили в университет, проблемы стали чуть более взрослыми, а шутки — чуть менее сексистскими в соответствии с духом времени. Никто не признается в любви к этому фильму (рейтинги на Rotten Tomatoes провальные: 30% у критиков, 43% — у пользователей), но на самом деле его хорошо смотрят. Комедия стала самым популярным тайтлом Netflix в эти выходные. В компании не сомневались, что «Будку поцелуев 2» ждет успех, поэтому одновременно с сиквелом была снята и третья часть — она выйдет в 2021 году. В России интерес к фильму меньше, ему не удается войти в первую десятку нашего топа.

«Бесшумный» (15-е место)

Боевик со статным датчанином Николаем Костером-Вальдау в России еще официально не вышел, а в Америке доступен только на малопопулярном сервисе DirecTV — полноценный релиз ожидается 14 августа. Тем не менее он уже несколько дней не выходит из первой двадцатки рейтинга. Недорогой мрачный экшен об одиноком охотнике, который ищет убийцу дочери, напоминает сразу обо всех фильмах с Лиамом Нисоном, но смотрят его не ради новизны сюжета. Стоит ожидать, что еще какое-то время он проведет в топе.

«Пацаны» (17-е место)

Остановка кинопроката лишила нас летних супергеройских блокбастеров, но этот жанр, как и все остальное, выживает на телевидении. Сейчас внимание привлекают сразу два сериала-комиксоида — вышедшая в июле «Бессмертная гвардия» и «Пацаны», новый сезон которых ожидается в сентябре (о том, как сериал деконструирует супергеройский канон, мы рассказывали в этом подкасте). Несколько дней назад на Comic-Con@Home стриминг Amazon показал отрывок из второго сезона и объявил о том, что третий уже в работе.



Подробнее о сериале Подкаст: Как «Пацаны» меняют наше представление о супергероях

«Рик и Морти» (18-е место)

Еще одна новость Comic-Con@Home — две минуты из пятого сезона «Рика и Морти». Циничный анимационный сериал Дэна Хармона получит продолжение в конце этого года или начале следующего. Работа идет с опережением графика, но точной даты пока нет. Заодно канал Adult Swim выложил короткометражный аниме-фильм во вселенной сериала — «Рик и Морти против Геноцидера».



