КиноПоиск

Создатели сериала «Дерзкие и красивые» начали использовать манекены для секс-сцен

Обсудить0

На фоне ситуации с коронавирусом продюсеры сериала «Дерзкие и красивые» придумали необычное решение для съемок интимных сцен: место актеров на экране заняли манекены. Чтобы никто не заметил, что сексом занимаются безжизненные куклы, создатели снимают все издалека.

«Сперва мы убрали любовные сцены, но история начала казаться немного безжизненной, потому что это в первую очередь проект о любви и семейных отношениях, — говорит Брэдли Белл, исполнительный продюсер сериала. — Первым делом мы придумали заменить актеров на манекены в интимных сценах и в эпизодах в госпитале. Это довольно хорошо сработало. Мы снимаем с большого расстояния или так, чтобы невозможно было понять, что тела безжизненные».

По поводу использования манекенов также задумались создатели сериалов «Ривердэйл», «Секс в другом городе: Поколение Q» и «Династия». Сейчас они планируют применить смесь из мер предосторожности вроде постоянного тестирования актеров и съемочной группы, а также разных технических и сценарных уловок.

На данный момент производство фильмов и сериалов должно проводиться в соответствии с регламентом, составленным профессиональными гильдиями. Среди прочего теперь на съемках разрешается находиться небольшому количеству человек, а на площадке должна проводиться постоянная уборка.

Источник: Independent

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

More.tv прокомментировал обвинения в «пропаганде феминизма и ЛГБТ» в сериале «Чики»

More.tv прокомментировал обвинения в «пропаганде феминизма и ЛГБТ» в сериале «Чики»

Вчера15
Тизер сериала «Искатели правды»: Саймон Пегг и Ник Фрост в комедии про паранормальные явления

Тизер сериала «Искатели правды»: Саймон Пегг и Ник Фрост в комедии про паранормальные явления

23 июля4
HBO продлил остросюжетный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

HBO продлил остросюжетный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

23 июля5
КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новый сезон «Маши и Медведя». Посмотрите первый трейлер
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новый сезон «Маши и Медведя». Посмотрите первый трейлер

21 июля1

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Как «Маша и Медведь» объединили поколения и страны и в чем их мягкая сила

Сегодня0
Как «Маша и Медведь» объединили поколения и страны и в чем их мягкая сила
Трейлер сериала «Мы те, кто мы есть»: История взросления от режиссера «Мы те, кто мы есть»

Трейлер сериала «Мы те, кто мы есть»: История взросления от режиссера «Мы те, кто мы есть»

минуту назад0
Находка дня: Звезды российской эстрады в Twitter стали героями «Ведьмака»
Бюро находок

Находка дня: Звезды российской эстрады в Twitter стали героями «Ведьмака»

3 часа назад7
Создатели сериала «Дерзкие и красивые» начали использовать манекены для секс-сцен

Создатели сериала «Дерзкие и красивые» начали использовать манекены для секс-сцен

Сегодня, 11:539
Том Круз и Брэд Питт могли сняться в версии «Ford против Ferrari» Джозефа Косински

Том Круз и Брэд Питт могли сняться в версии «Ford против Ferrari» Джозефа Косински

Сегодня, 10:111
Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение украденного плюшевого медведя

Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение украденного плюшевого медведя

Сегодня, 09:265
«Швырял бутылки, как гранаты»: Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

«Швырял бутылки, как гранаты»: Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

Вчера22
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт