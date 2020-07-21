Создатели сериала «Дерзкие и красивые» начали использовать манекены для секс-сцен

На фоне ситуации с коронавирусом продюсеры сериала «Дерзкие и красивые» придумали необычное решение для съемок интимных сцен: место актеров на экране заняли манекены. Чтобы никто не заметил, что сексом занимаются безжизненные куклы, создатели снимают все издалека.

«Сперва мы убрали любовные сцены, но история начала казаться немного безжизненной, потому что это в первую очередь проект о любви и семейных отношениях, — говорит Брэдли Белл, исполнительный продюсер сериала. — Первым делом мы придумали заменить актеров на манекены в интимных сценах и в эпизодах в госпитале. Это довольно хорошо сработало. Мы снимаем с большого расстояния или так, чтобы невозможно было понять, что тела безжизненные».

По поводу использования манекенов также задумались создатели сериалов «Ривердэйл», «Секс в другом городе: Поколение Q» и «Династия». Сейчас они планируют применить смесь из мер предосторожности вроде постоянного тестирования актеров и съемочной группы, а также разных технических и сценарных уловок.

На данный момент производство фильмов и сериалов должно проводиться в соответствии с регламентом, составленным профессиональными гильдиями. Среди прочего теперь на съемках разрешается находиться небольшому количеству человек, а на площадке должна проводиться постоянная уборка.

Источник: Independent