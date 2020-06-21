Том Круз и Брэд Питт могли сняться в версии «Ford против Ferrari» Джозефа Косински

В беседе с Collider в рамках онлайн-конвента Comic-Con@Home режиссер Джозеф Косински рассказал о несостоявшемся проекте, который в итоге превратился в «Ford против Ferrari». По словам постановщика, в 2013 году он планировал экранизировать книгу Эй Джей Байми «На полной скорости» и даже выбрал актеров на главные роли — Тома Круза и Брэда Питта.

«Не буду говорить, что мы были готовы к съемкам, но мы дошли до того момента, когда я собрал Тома Круза и Брэда Питта для совместной читки сценария, — говорит Косински. — Но мы не смогли подогнать бюджет под необходимые цифры. Это проект, который ускользнул от меня. Однако мне очень понравилось, что они в итоге сделали потрясающую версию фильма».

В феврале 2018-го Джеймс Мэнголд занял режиссерское кресло проекта о противостоянии автомобильных компаний Ford и Ferrari. Главные роли — конструктора Кэрролла Шелби и британского гонщика Кена Майлса — сыграли Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл. Лента удостоилась четырех номинаций на премию «Оскар» и одержала победу в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука».



«Мне кажется, Мэнголд сделал превосходную версию, а Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон отлично справились с персонажами, — признался Косински. — Я смотрел фильм с Томом, и нам очень понравилось, что мы увидели. Странно видеть, как кто-то другой снимает проект, который ты сам почти снял, но они проделали потрясающую работу».

Сейчас Косински заканчивает работу над боевиком «Топ Ган: Мэверик», релиз которого недавно перенесли с 23 декабря 2020-го на 2 июля 2021-го.