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Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение украденного плюшевого медведя

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Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс взялся помочь женщине Маре Сориано, у которой неизвестный украл рюкзак с важным содержимым. Кроме документов и техники, там хранился специальный плюшевый медведь с записанным голосом ее матери, скончавшейся в июне от рака. Актер узнал о происшествии из новостей и в Twitter предложил награду любому, кто сможет вернуть медведя.

«Ванкувер: 5000 долларов любому, кто вернет этого медведя Маре. Никаких вопросов. Думаю, мы все понимаем, что медведь должен вернуться домой».

Сориано объяснила, что во время лечения голос матери сильно изменился, и запись, встроенная в медведя, — ее последние слова до изменений.

«Она сказала, что любит меня, гордится мной и всегда будет со мной», — рассказала женщина.

Вслед за Рейнольдсом другие звезды решили добавить сумму к награде за возвращение медведя. Ведущий канадского ток-шоу Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Маршалл Тёрбер также предложили по 5000 долларов каждый. Зак Брафф, Дэн Леви и другие поддержали поиск медведя в соцсетях.

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