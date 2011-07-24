More.tv прокомментировал обвинения в пропаганде феминизма и ЛГБТ в сериале «Чики»

25 июля проект «Общественный уполномоченный по защите семьи» (ОУЗС) обвинил создателей сериала «Чики» в «привлечении внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганде ЛГБТ и феминизма». Они призвали привлечь создателей проекта и видеосервис more.tv к административной ответственности. В ответ на это в пресс-службе уточнили, что «Чики» созданы в рамках законодательства.

«Официальных запросов и претензий к нам не поступало, — прокомментировали в пресс-службе more.tv. — Сериал создан и распространяется в рамках закона. Посмотреть полную версию сериала можно только оформив платную подписку в соответствии с пользовательским соглашением сервиса. В каждой серии обозначены возрастные ограничения 18+. Сериал поднимает многие социальные проблемы, именно поэтому он стал таким популярным и получил широкий общественный резонанс. На текущий момент он собрал совокупно уже более 10 млн просмотров.

Сериал несет глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей и обращает внимание на роль семьи, роль отцов в воспитании детей. Не могут оставить равнодушными трогательные сцены, показывающие, как папы поддерживают и защищают дочерей, как важен папа для мальчика — сына главной героини, который находится в поиске себя. Ключевая линия в фильме — это истории любви каждой из героинь, любви, которая направляет и помогает преодолеть трудности.

Также в сериале раскрыта серьезная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой в современном обществе, была дополнительно организована социальная кампания для поддержки жертв насилия. Мы призываем всех, кто стал свидетелями или жертвами такого обращения, обратиться за профессиональной помощью по телефону федеральной горячей линии. За две недели проведения кампании на телефон доверия поступило более 500 референтных звонков. Это значит, что 500 человек получили квалифицированную помощь профессионалов и, возможно, чьи-то жизни удалось спасти, именно благодаря сериалу».

Действие сериала происходит в небольшом южном городке. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги: Света (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Людка (Варвара Шмыкова). Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая, Жанна (Ирина Горбачева), укатила в Москву и вернулась на красном «Mini Cooper» с идеей открыть фитнес-клуб. Подруги присоединяются к ней, решив завязать с грязным прошлым.