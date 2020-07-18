Аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»: Злые клоны, игры со временем и Супер Рик

Канал Adult Swim выпустил 8-минутную аниме-короткометражку по сериалу «Рик и Морти». В видео, которое поставил режиссер «Башни Бога» Такаси Сано, Морти отправляется в Токио, чтобы помочь оставить некоего «Геноцидера». На месте он встречает Рика и, как это обычно бывает в случае проекта Дэна Хармона и Джастина Ройланда, на экране начинает твориться настоящее безумие.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

По словам Хармона, работа над сценарием и озвучиванием пятого сезона завершена, и сейчас авторы сочиняют сюжет шестого. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.