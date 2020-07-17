Поместив Юрия Гальцева в сериал «Луи», автор YouTube-канала Andrew Chaushesku решил пойти дальше и с помощью DeepFake заменил всех актеров «Друзей» на Александра Друзя из передачи «Что? Где? Когда?». В результате получилась заставка жутковатого проекта под названием «Друзи».

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

