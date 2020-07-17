Поместив Юрия Гальцева в сериал «Луи», автор YouTube-канала Andrew Chaushesku решил пойти дальше и с помощью DeepFake заменил всех актеров «Друзей» на Александра Друзя из передачи «Что? Где? Когда?». В результате получилась заставка жутковатого проекта под названием «Друзи».
- DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.
- В последнее время в сети все чаще стали появляться видео, в которых одних актеров меняют на других. Доступность технологии позволила поместить Джима Керри в «Сияние», а Билла Мюррея — в «Цельнометаллическую оболочку». Таким же образом Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», Уилла Смита — в «Матрицу», в «Один дома» Сильвестр Сталлоне превратился в Кевина Маккаллистера, а Роберт Дауни-мл. и Том Холланд стали героями «Назад в будущее». Также Роберта Паттинсона поместили в «Бэтмен: Начало», а Юэна Макгрегора — в «Новую надежду».
В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.