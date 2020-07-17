КиноПоиск
Бюро находок

DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь

Обсудить0

Поместив Юрия Гальцева в сериал «Луи», автор YouTube-канала Andrew Chaushesku решил пойти дальше и с помощью DeepFake заменил всех актеров «Друзей» на Александра Друзя из передачи «Что? Где? Когда?». В результате получилась заставка жутковатого проекта под названием «Друзи».

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Киновещь дня: Реалистичная кукла Малыша Йоды в натуральную величину
Бюро находок

Киновещь дня: Реалистичная кукла Малыша Йоды в натуральную величину

21 июля5
Находка дня: Реалистичные версии диснеевских принцесс
Бюро находок

Находка дня: Реалистичные версии диснеевских принцесс

20 июля14
Мем дня: Марк Цукерберг перестарался с кремом от загара. В сети его сравнили с Джокером
Бюро находок

Мем дня: Марк Цукерберг перестарался с кремом от загара. В сети его сравнили с Джокером

20 июля12
Видео дня: Генри Кавилл собрал компьютер. В сети из него сделали мастера Дмитрия

Видео дня: Генри Кавилл собрал компьютер. В сети из него сделали мастера Дмитрия

17 июля12

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Первая корова», альтернатива «Нарко» и док про Чарльза Мэнсона

24 июля6
Что смотреть дома: «Первая корова», альтернатива «Нарко» и док про Чарльза Мэнсона
Подписки меняются к лучшему: Подключаем близких и копим баллы
Блог команды

Подписки меняются к лучшему: Подключаем близких и копим баллы

24 июля46
Аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»: Злые клоны, игры со временем и Супер Рик

Аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»: Злые клоны, игры со временем и Супер Рик

час назад0
«Полночь в Париже», «Гори, Мадрид» и «Норвежский лес»: Киномаршрут по городам мира
КиноПоиск HD

«Полночь в Париже», «Гори, Мадрид» и «Норвежский лес»: Киномаршрут по городам мира

Вчера6
«Фильм „Земляне“ — смотреть всем»: Что за кино рекламировал луцкий захватчик?

«Фильм „Земляне“ — смотреть всем»: Что за кино рекламировал луцкий захватчик?

23 июля80
DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь
Бюро находок

DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь

час назад0
Зак Снайдер показал фрагмент «Лиги справедливости» с черным костюмом Супермена

Зак Снайдер показал фрагмент «Лиги справедливости» с черным костюмом Супермена

2 часа назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт