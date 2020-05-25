Зак Снайдер показал фрагмент «Лиги справедливости» с черным костюмом Супермена

В рамках онлайн-конвента Comic-Con@Home Зак Снайдер рассказал о готовящейся режиссерской версии «Лиги справедливости» и поделился небольшим фрагментом. В коротком ролике Альфред, ремонтирующий бэтмобиль, встречается с Суперменом, который появляется на экране в черном костюме.
Вот что рассказал Снайдер:
- Черный костюм Супермен полностью создан с помощью графики. Студия не разрешила Снайдеру использовать этот вариант костюма во время первоначальных съемок.
- По словам Снайдера, руководство Warner постоянно хотело сделать «Лигу справедливости» смешной. Поэтому они не хотели использовать черный костюм Супермена — боялись, что он напугает детей.
- В режиссерской версии не будет ни одного кадра, снятого Джоссом Уидоном. «Я сожгу фильм, уничтожу его прежде, чем использую хоть один кадр, снятый не мной. Это **** истина. Взорву все ****», — заявил Снайдер.
- Хронометраж «Лиги справедливости Зака Снайдера» превысит 214 минут.
- Постановщик не раскрыл, в каком формате выйдет режиссерская версия — в виде четырехчасового фильма или ленты, разделенной на шесть глав. По его словам, это станет известно в процессе создания.
- Снайдер и не надеялся, что режиссерская версия фильма когда-то увидит свет.
20 мая стало известно, что «Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет на HBO Max в 2021 году. В рамках онлайн-обсуждения «Человека из стали» режиссер раскрыл, что над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. При этом Снайдеру не одобрили досъемки или пересъемки, и ему предстоит создавать режиссерскую версию из существующих материалов. На создание режиссерской версии планируется потратить порядка 20—30 млн долларов.
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