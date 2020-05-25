Зак Снайдер показал фрагмент «Лиги справедливости» с черным костюмом Супермена

В рамках онлайн-конвента Comic-Con@Home Зак Снайдер рассказал о готовящейся режиссерской версии «Лиги справедливости» и поделился небольшим фрагментом. В коротком ролике Альфред, ремонтирующий бэтмобиль, встречается с Суперменом, который появляется на экране в черном костюме.

Вот что рассказал Снайдер:

Черный костюм Супермен полностью создан с помощью графики. Студия не разрешила Снайдеру использовать этот вариант костюма во время первоначальных съемок.

По словам Снайдера, руководство Warner постоянно хотело сделать «Лигу справедливости» смешной. Поэтому они не хотели использовать черный костюм Супермена — боялись, что он напугает детей.

В режиссерской версии не будет ни одного кадра, снятого Джоссом Уидоном . «Я сожгу фильм, уничтожу его прежде, чем использую хоть один кадр, снятый не мной. Это **** истина. Взорву все ****», — заявил Снайдер.

Джоссом Уидоном Хронометраж «Лиги справедливости Зака Снайдера» превысит 214 минут.

Постановщик не раскрыл, в каком формате выйдет режиссерская версия — в виде четырехчасового фильма или ленты, разделенной на шесть глав. По его словам, это станет известно в процессе создания.

Снайдер и не надеялся, что режиссерская версия фильма когда-то увидит свет.

20 мая стало известно, что «Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет на HBO Max в 2021 году. В рамках онлайн-обсуждения «Человека из стали» режиссер раскрыл, что над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. При этом Снайдеру не одобрили досъемки или пересъемки, и ему предстоит создавать режиссерскую версию из существующих материалов. На создание режиссерской версии планируется потратить порядка 20—30 млн долларов.