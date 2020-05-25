КиноПоиск

Зак Снайдер показал фрагмент «Лиги справедливости» с черным костюмом Супермена

Обсудить0

В рамках онлайн-конвента Comic-Con@Home Зак Снайдер рассказал о готовящейся режиссерской версии «Лиги справедливости» и поделился небольшим фрагментом. В коротком ролике Альфред, ремонтирующий бэтмобиль, встречается с Суперменом, который появляется на экране в черном костюме.

Вот что рассказал Снайдер:

  • Черный костюм Супермен полностью создан с помощью графики. Студия не разрешила Снайдеру использовать этот вариант костюма во время первоначальных съемок.
  • По словам Снайдера, руководство Warner постоянно хотело сделать «Лигу справедливости» смешной. Поэтому они не хотели использовать черный костюм Супермена — боялись, что он напугает детей.
  • В режиссерской версии не будет ни одного кадра, снятого Джоссом Уидоном. «Я сожгу фильм, уничтожу его прежде, чем использую хоть один кадр, снятый не мной. Это **** истина. Взорву все ****», — заявил Снайдер.
  • Хронометраж «Лиги справедливости Зака Снайдера» превысит 214 минут.
  • Постановщик не раскрыл, в каком формате выйдет режиссерская версия — в виде четырехчасового фильма или ленты, разделенной на шесть глав. По его словам, это станет известно в процессе создания.
  • Снайдер и не надеялся, что режиссерская версия фильма когда-то увидит свет.

20 мая стало известно, что «Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет на HBO Max в 2021 году. В рамках онлайн-обсуждения «Человека из стали» режиссер раскрыл, что над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. При этом Снайдеру не одобрили досъемки или пересъемки, и ему предстоит создавать режиссерскую версию из существующих материалов. На создание режиссерской версии планируется потратить порядка 20—30 млн долларов.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Дэвид Эйр подтвердил существование режиссерской версии «Отряда самоубийц»

Дэвид Эйр подтвердил существование режиссерской версии «Отряда самоубийц»

25 мая18
Мартин Скорсезе написал предисловие для режиссерской версии «Солнцестояния»

Мартин Скорсезе написал предисловие для режиссерской версии «Солнцестояния»

2 июля21
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». В нем есть Дарксайд и Чудо-женщина

Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». В нем есть Дарксайд и Чудо-женщина

18 июня11
Зак Снайдер опубликовал кадр с главным злодеем режиссерской версии «Лиги справедливости»

Зак Снайдер опубликовал кадр с главным злодеем режиссерской версии «Лиги справедливости»

28 мая14

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Первая корова», альтернатива «Нарко» и док про Чарльза Мэнсона

24 июля6
Что смотреть дома: «Первая корова», альтернатива «Нарко» и док про Чарльза Мэнсона
Подписки меняются к лучшему: Подключаем близких и копим баллы
Блог команды

Подписки меняются к лучшему: Подключаем близких и копим баллы

24 июля46
Аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»: Злые клоны, игры со временем и Супер Рик

Аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»: Злые клоны, игры со временем и Супер Рик

час назад0
«Полночь в Париже», «Гори, Мадрид» и «Норвежский лес»: Киномаршрут по городам мира
КиноПоиск HD

«Полночь в Париже», «Гори, Мадрид» и «Норвежский лес»: Киномаршрут по городам мира

Вчера6
«Фильм „Земляне“ — смотреть всем»: Что за кино рекламировал луцкий захватчик?

«Фильм „Земляне“ — смотреть всем»: Что за кино рекламировал луцкий захватчик?

23 июля80
DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь
Бюро находок

DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь

час назад0
Зак Снайдер показал фрагмент «Лиги справедливости» с черным костюмом Супермена

Зак Снайдер показал фрагмент «Лиги справедливости» с черным костюмом Супермена

2 часа назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт