Создателей сериала «Чики» обвинили в пропаганде феминизма и ЛГБТ

Проект «Общественный уполномоченный по защите семьи» (ОУЗС) призвал привлечь создателей сериала «Чики» к административной ответственности. Об этом говорится в обращении ОУЗС в Министерство внутренних дел РФ.

«Сериал в создан в качестве социальной кампании с целью привлечения внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма», — говорится в тексте.

Также представители ОУЗС считают, что сериал рекламирует иностранного агента. Речь о центре «Анна», который помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Каждая серия «Чик» сопровождается телефоном центра и предупреждением, что в сериале есть сцены физического и психологического насилия.

В ОУЗС отметили, что сериал много времени уделяет гомосексуальности. В качестве примера упоминается сын главной героини Жанны, который переодевается в женскую одежду и носит макияж. Также авторы «Чик» показывают «одобрительное и равнодушное отношение матери к такому поведению сына», считают в ОУЗС.

«При этом мужчины в сериале выступают в роли исключительно сутенеров, бывших уголовников, бандитов, применяющих насилие в отношении окружающих, встречаются также безвольные и ни на что неспособные личности, что является пропагандой феминизма», — также говорится в обращении.

Действие сериала происходит в небольшом южном городке. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги: Света (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Людка (Варвара Шмыкова). Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая, Жанна (Ирина Горбачева), укатила в Москву и вернулась на красном «Mini Cooper» с идеей открыть фитнес-клуб. Подруги присоединяются к ней, решив завязать с грязным прошлым.

Последняя серия «Чик» вышла 16 июля на more.tv.