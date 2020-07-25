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«Довод» может выйти в Европе в конце августа

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По данным Variety, студия Warner Bros. связалась с представителями кинотеатров Европы и попросила запланировать релиз «Довода» на 26-28 августа. Речь идет о площадках Великобритании Франции и Испании. Точная дата пока неизвестна. 

Издание уточняет, что Warner склоняется к международному релизу из-за открытия кинотеатров в Азии. В частности, боевик «Поезд в Пусан 2: Полуостров» в прошлый уик-энд заработал в пяти странах более 20 млн долларов. Из них 13,2 миллиона пришлись на Южную Корею, 4,7 миллиона — на Тайвань, 1,17 миллионов — на Сингапур, 1,17 миллионов — на Вьетнам и 955 тысяч — на Малайзию. Дата релиза «Довода» в странах Азии должна появиться в ближайшее время.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Warner Bros. планирует выпустить «Довод» на международном рынке 26 августа. Релиз в США, по данным издания, может состояться 7 сентября (День труда). 

Похожая модель проката будет у «Гренландии». Сначала боевик с Джерардом Батлером выйдет в Европе (29 июля в Бельгии, 5 августа — во Франции и 12-го — в Скандинавии), а 25 сентября — в США.

Изначально «Довод» должен был выйти 17 июля, но его отложили сперва на две недели, а затем — до 12 августа. Недавно Warner временно убрала ленту Кристофера Нолана из расписания, поскольку кинотеатры в США и других странах по-прежнему закрыты из-за коронавируса. 

На днях Джон Стэнки, исполнительный директор WarnerMedia, подтвердил, что «Довод» сперва выйдет в кинотеатрах, а не в онлайн-сервисах.

Источник: Variety

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