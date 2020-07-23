Появился отрывок из пятого сезона «Рика и Морти». В нем пародируют супергероев

В рамках Comic-Con@Home зрителям показали первый отрывок из пятого сезона «Рика и Морти». В конце двухминутного ролика безумный ученый и его внук приземляются посреди океана и встречают героя c трезубцем в руке. По всей видимости, это отсылка сразу к трем супергероям из комикосв — Нэмору (Marvel), Аквамену (DC) и Подводному («Пацаны»).

По словам создателя сериала Дэна Хармона, работа над сценарием и озвучиванием пятого сезона завершена, и сейчас авторы сочиняют сюжет шестого.

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