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Появился отрывок из пятого сезона «Рика и Морти». В нем пародируют супергероев

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В рамках Comic-Con@Home зрителям показали первый отрывок из пятого сезона «Рика и Морти». В конце двухминутного ролика безумный ученый и его внук приземляются посреди океана и встречают героя c трезубцем в руке. По всей видимости, это отсылка сразу к трем супергероям из комикосв — Нэмору (Marvel), Аквамену (DC) и Подводному («Пацаны»).

По словам создателя сериала Дэна Хармона, работа над сценарием и озвучиванием пятого сезона завершена, и сейчас авторы сочиняют сюжет шестого. 

Подробнее о сериале

Смотрите все сезоны «Рика и Морти» на КиноПоиск HD.

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