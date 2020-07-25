Тизер сериала «Хелстром»: Хоррор в киновселенной Marvel

В сети появился тизер «Хелстром» — последнего сериала в киновселенной Marvel, снятого для стриминга Hulu. Ранее сервис выпустил два шоу франшизы — «Беглецов» и «Плащ и Кинжал».

Сериал рассказывает о Дэймоне и Ане Хелстром, отпрысках загадочного и могущественного серийного убийцы. В попытке разобраться в собственном происхождении они путешествуют по миру и уничтожают худших представителей человечества.

Шоураннером 10-серийного проекта стал Пол Збышевски, работавший над «Остаться в живых» и «Агентами "Щ.И.Т."». Главные роли в «Хелстром» исполнили Том Остин, Сидни Леммон, Элизабет Марвел и Роберт Уиздом.

Премьера состоится 19 октября на Hulu.

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