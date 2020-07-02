Мэл Гибсон переболел коронавирусом в апреле. Актер провел неделю в госпитале

В беседе с журналом People представитель Мэла Гибсона рассказал, что оскароносный актер и режиссер заразился коронавирусом в апреле. Болезнь проходила тяжело, и 64-летнего Гибсона тогда пришлось госпитализировать. Сейчас он чувствует себя хорошо.

«Ему диагностировали заражение в апреле, и он неделю провел в госпитале, — рассказал представитель Гибсона. — В госпитале его лечили с помощью лекарства Remdesivir, после чего несколько тестов были отрицательными, а в его крови были обнаружены антитела».

Лечение Гибсона прошло в Лос-Анджелесе.

Кроме Гибсона, за время пандемии коронавирусом среди звезд заразились Том Хэнкс и его жена Рут Уилсон, Идрис Эльба, Дэниэл Дэ Ким, Кристофер Хивью, Индира Варма. На данный момент в мире зарегистрировано более 15,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. От болезни скончалось 633 тысяч человек. Выздоровело — 8,8 миллионов.

Источник: People