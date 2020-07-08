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Paramount отложила «Тихое место 2» и «Топ Ган: Мэверик» на 2021 год

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Студия Paramount объявила о переносе двух сиквелов — триллера «Тихое место 2» и боевика «Топ Ган: Мэверик». Первая картина ожидалась в кинотеатрах 6 сентября 2020-го, но теперь увидит свет 23 апреля 2021-го, а вторая переехала с 23 декабря 2020-го на 2 июля 2021-го.

Кроме этого, студия перенесла новых «Чудаков» с июля 2021-го на 3 сентября того же года, а экранизация романа «Ученик тигра» теперь выйдет 10 февраля 2023-го, а не 11 февраля 2022 года, как планировалось изначально.

Также стала известна дата релиза продолжения «Соника в кино» — студия планирует выпустить сиквел 8 апреля 2022 года.

Об изменении в расписании релизов ранее сообщила студия Disney, которая временно убрала из графика фэнтези «Мулан» и новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». До этого Warner на неопределенный срок отложила выход картины Кристофера Нолана «Довод».

Все переносы в первую очередь связаны с пандемией коронавируса, из-за которой закрыта большая часть кинотеатров по всему миру.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Variety

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