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Тизер и первые две минуты «Новых мутантов»: Безликие монстры и суперспособности в действии

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Первые минуты фильма:

В рамках онлайн-конвента Comic-Con@Home студия Marvel представила свежий тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты». В роликах хватает новых кадров: на экране появляются жутковатые безликие монстры, которые будут пугать главных героев, а молодые мутанты активно используют свои суперспособности.

В центре сюжета картины — пятеро подростков, пациентов загадочной клиники. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, которые постоянно угрожают жизням окружающих. Два парня и три девушки, они рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого, пугающего эксперимента. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации.

Главных героев сыграли Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант и Генри Зага.

Фильм Джоша Буна несколько раз переносили. В разное время его хотели выпустить 13 апреля 2018-го, 22 февраля 2019-го, 2 августа 2019-го и 3 апреля 2020-го. На данный момент релиз «Новых мутантов» намечен на 27 августа.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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