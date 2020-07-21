Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон и показал отрывок из второго

Стрим-сервис Amazon продлил сериал «Пацаны» на третий сезон. Об этом рассказал шоураннер проекта Эрик Крипке на презентации в рамках Comic Con at Home. По его словам, съемки новых серий запланированы на начало 2021 года, но точный график зависит от динамики коронавируса. Еще до анонса Крипке заявил, что в третьем сезоне может появиться Джеффри Дин Морган.

На презентации зрителям показали отрывок из второго сезона, который стартует 4 сентября. В минутном ролике главные герои встречают Подводного — супергероя, который умеет дышать под водой и общаться с морскими животными.

В мире «Пацанов» супергерои — часть огромной корпорации. Они спасают людей, но их куда больше волнуют сделки с рекламодателями и сборы фильмов с их участием. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

В начале июля Крипке рассказал, что вместе со вторым сезоном выйдет короткометражка о Бутчере. В ней покажут, чем занимался герой после событий первого сезона. Шоураннер добавил, что бюджет сезона вырос по сравнению с первым, поэтому в новых сериях будет больше спецэффектов и экшен-сцен.