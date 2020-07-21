Disney исключила «Мулан» из своего расписания. Новые части «Аватара» и «Звёздных войн» отложены на год

Disney вновь скорректировала свое расписание. Студия временно убрала из графика фэнтези «Мулан» и новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"». Это связано с тем, что большая часть кинотеатров в США и других странах по-прежнему закрыта из-за пандемии COVID-19.
Кроме того, Disney отложила на год премьеры сиквелов «Аватара» и новых частей «Звёздных войн», у которых показ нет официальных названий.
Как изменилось расписание Disney:
- «Аватар 2» выйдет 16 декабря 2022 года вместо 17 декабря 2021-го;
- «Аватар 3» — 20 декабря 2024 года вместо 22 декабря 2023-го;
- «Аватар 4» — 18 декабря 2026 года вместо 19 декабря 2025-го;
- «Аватар 5» — 22 декабря 2028 года вместо 17 декабря 2027-го;
- «Звёздные войны» — 22 декабря 2023 года вместо 16 декабря 2020-го;
- «Звёздные войны» — 19 декабря 2025 года вместо 20 декабря 2024-го;
- «Звёздные войны» — 17 декабря 2027 года вместо 18 декабря 2026-го;
- «Последняя дуэль» Ридли Скотта — 15 октября 2021 года вместо 25 декабря 2020-го;
- «Оленьи рога» — 19 февраля 2021 года (ранее — 17 апреля 2020-го);
- «Смерть на Ниле» — 23 октября вместо 9 октября 2020-го;
- «Пустой человек» — 4 декабря вместо 7 августа 2020-го;
- «История Дэвида Копперфилда» — 28 августа вместо 14 августа 2020-го.
Ранее Warner Bros. убрала из расписания «Довод» Кристофера Нолана — он должен был выйти 12 августа. СМИ полагают, что ленту сначала выпустят в странах вроде Южной Кореи, где кинотеатры возобновили работу, а уже потом в США.
Источник: THR
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