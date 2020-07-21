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Disney исключила «Мулан» из своего расписания. Новые части «Аватара» и «Звёздных войн» отложены на год

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Disney вновь скорректировала свое расписание. Студия временно убрала из графика фэнтези «Мулан» и новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"». Это связано с тем, что большая часть кинотеатров в США и других странах по-прежнему закрыта из-за пандемии COVID-19. 

Кроме того, Disney отложила на год премьеры сиквелов «Аватара» и новых частей «Звёздных войн», у которых показ нет официальных названий.  

Как изменилось расписание Disney:

Ранее Warner Bros. убрала из расписания «Довод» Кристофера Нолана — он должен был выйти 12 августа. СМИ полагают, что ленту сначала выпустят в странах вроде Южной Кореи, где кинотеатры возобновили работу, а уже потом в США.

Источник: THR

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