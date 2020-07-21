Вышел трейлер второго сезона «Тёмных начал». В нем сыграют Эндрю Скотт и Фиби Уоллер-Бридж

В рамках конвента Comic Con at Home канал HBO показал трейлер второго сезона «Тёмных начал» — экранизации одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана.

Главная героиня сериала — Лира Белаква (ее играет Дафни Кин из «Логана»). Она живет в мире, где существуют ведьмы и бронированные медведи, а у людей есть деймоны — физические воплощения их душ в виде животных. Опекун девочки, исследователь лорд Азриэл (Джеймс Макэвой) находит способ передвигаться между параллельными землями, благодаря чему Лира знакомится с мальчиком Уиллом, который живет в мире, где нет магии.

Новый сезон снят по второй книге в трилогии «Чудесный нож». В ней Лира попадает в другой мир, в город Читтагацце, где на людей нападают зловещие существа — Призраки. Также героиня узнает о существовании еще одного параллельного мира.

В трейлере второго сезона показали героя Эндрю Скотта. Он играет полковника Джона Парри, отца Уилла. Его деймона озвучит Фиби Уоллер-Бридж, с которой Скотт снимался в сериале «Дрянь».

Премьера второго сезона «Тёмных начал» намечена на осень.