Тизер сериала «Искатели правды»: Саймон Пегг и Ник Фрост в комедии про паранормальные явления

«Искатели правды» — новый совместный проект Саймона Пегга и Ника Фроста, известных по комедиям «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон». Они не только сыграли в сериале, но и выступили его сценаристами.

Шоу расскажет об исследователях паранормальных явлений, которые путешествуют по Великобритании в надежде доказать существование привидений. Для этого они посещают старые церкви и заброшенные госпитали, где с помощью самодельного оборудования ищут следы сверхъестественного и транслируют свои приключения в сети.

Режиссер сериала — Джим Филд Смит, работавший над ситкомом «Эпизоды». Помимо Пегга и Фроста, в нем играют Самсон Каё, Малкольм МакДауэлл, Эмма Д’Арси и Сьюзан Уокома.



В первом сезоне «Искателей правды» будет восемь эпизодов. Он выйдет этой осенью на Amazon.