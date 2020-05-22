Подписки меняются к лучшему: Подключаем близких и копим баллы

В начале августа к подпискам КиноПоиск HD и КиноПоиск + Амедиатека можно будет подключать близких людей, а по подписке Плюс станут доступны для просмотра все фильмы и сериалы из подписки КиноПоиск HD.

Также две подписки поменяют название:

Подписка КиноПоиск HD станет Плюсом Мульти.

Подписка КиноПоиск + Амедиатека — Плюсом Мульти с Амедиатекой.

Плюс при этом останется Плюсом.

Какие фильмы и сериалы появятся в подписке Плюс?

Все 7770 фильмов, сериалов и мультфильмов подписки КиноПоиск HD. Из тех, что раньше не были доступны по подписке Плюс, это «Рассказ служанки», «Вавилон-Берлин», «Мистер Мерседес», «Ходячие мертвецы», фильмы «Интерстеллар», три «Хоббита», все «Гарри Поттеры», фильмы про Бонда (Джеймса Бонда!) и многое другое.

Весь каталог подписки КиноПоиск HD сейчас.

А зачем с кем-то делиться подпиской?

Во-первых, это выгодно: если вы подключите к подписке Плюс Мульти еще трех человек, то на каждого придется по 75 рублей в месяц. Во-вторых, это удобно: у каждого будет своя история просмотров на КиноПоиск HD и история прослушиваний на Яндекс.Музыке, а значит, и свои рекомендации. Так, в уютные рекомендации папы, который любит добрые комедии, не будут врываться хорроры, которые обожает мама, и наоборот.

Все остальные возможности подписки тоже будут индивидуальными: пространство на Диске, покупки на Беру! , поездки на Такси и Драйве и т. д.

Сколько людей можно будет добавить в подписки Плюс Мульти и Плюс Мульти с Амедиатекой и какие возможности будут доступны каждому из них?

Вы сможете добавить в подписку еще трех человек. Каждый из них будет иметь доступ ко всем преимуществами подписки: более 7700 фильмов и сериалов на КиноПоиск HD (с Амедиатекой даже больше), Музыка без ограничений, преимущества в Такси и в других сервисах Яндекса. К подписке можно подключить до 10 устройств: например, смартфон, планшет, телевизоры на кухне и в гостиной, второй смартфон и еще 5 устройств.

Изменится ли цена подписок из-за дополнительных аккаунтов?

Для тех, кто уже пользуется подпиской, цена не изменится еще год, до начала августа 2021 года, при этом новые возможности станут доступны уже в начале августа 2020 года.

До конца июля можно подключиться по старой цене: 269 рублей в месяц за подписку КиноПоиск HD, 649 рублей в месяц — за КиноПоиск + Амедиатека. Для тех, кто будет оформлять подписку позже, стоимость составит 299 рублей в месяц за Плюс Мульти, 649 рублей в месяц за Плюс Мульти с Амедиатекой.

Хорошо, как тогда подключить близких к моей подписке КиноПоиск HD или КиноПоиск + Амедиатека?

Зайдите в раздел «Семейная группа» в Яндекс.Паспорте — оттуда можно будет пригласить трех людей в свою подписку. Они смогут пользоваться всеми преимуществами с начала августа.

А если я не хочу никого добавлять в подписку, будет скидка?

Нет, но если у вас сейчас подписка КиноПоиск HD и вы точно (точно-точно) не захотите позвать в нее близких в будущем, то вам подойдет новый Плюс — он рассчитан на одного человека и стоит дешевле, а кинокаталог в начале августа станет таким же большим. К Плюсу можно подключить уже до 2 устройств, а не 10.

Расскажите про баллы

Всем, у кого есть подписка (Плюс, КиноПоиск HD, КиноПоиск + Амедиатека) доступны преимущества на сервисах Яндекса: Музыка без ограничений, большой кинокаталог на КиноПоиск HD, скидки при заказе поездок в приложении Такси и не только.

Начиная с августа часть денег, которые подписчики тратят на сервисах Яндекса, будет возвращаться им в виде баллов Плюса. Накопленными баллами можно будет полностью или частично оплачивать поездки на Такси и Драйве, а также билеты в кино или театр на Афише. Позже добавятся и другие возможности потратить баллы. Подробнее мы еще расскажем в письмах и не только.

Кстати, о билетах в кино. У меня КиноПоиск Go — с ним что-то изменится?

Для тарифа Hero изменится только название подписки, входящей в абонемент: вместо КиноПоиск HD будет Плюс с теми же возможностями. В тариф HeroX2 войдет подписка Плюс Мульти, преимуществами которой можно будет делиться с семьей. Количество просмотров по абонементу в обоих тарифах не изменится.

Раз подписки обновились, может, теперь по ним можно смотреть вообще все фильмы и сериалы?

К сожалению, нет. Сроки перехода фильмов в подписку определяют правообладатели. А подписные права на некоторые фильмы и сериалы эксклюзивно выкуплены другими платформами, и у нас нет возможности их приобрести.

Но мы постоянно работаем над пополнением подписного каталога, и туда переходят многие фильмы, которые раньше можно было только купить или арендовать. Например, в июне мы добавили в подписку более 160 фильмов студии 21th Century Fox, включая такие популярные франшизы, как «Люди X», «Чужой» и «Хищник», «Крепкий орешек», «Ледниковый период». А также в нашей подписке постоянно выходят новые эксклюзивные сериалы: из последних премьер — «Водоворот» и «Дивный новый мир».