Beat Film Festival 2020 объявил полную программу фестиваля

Кинофестиваль документального кино Beat Film Festival объявил фильмы, вошедшие в пять основных программ смотра. В этом году зрители смогут посмотреть картину о закате карьеры Трумэна Капоте, увидеть ленту покойного исландского композитора Йохана Йоханнссона с Тильдой Суинтон и узнать историю нью-йоркской женщины-фотографа, которая посвятила жизнь документации стрит-арта.

Beat Film Festival 2020 пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах — офлайн в кинотеатрах Москвы и онлайн на КиноПоиск HD, где будут представлены почти все фильмы программы, а посмотреть их можно будет в любой точке России.



Программа «Наперекор» В нее вошло четыре картины о тех, кто прямо сейчас бросает вызов современности, подрывает уклад и традиции нашего мира и меняет его — к лучшему или как получится; главное, что старое долой.

«Ништяк, браток» — история создания лягушонка Пепе, ставшего мемом, звездой интернета и символом ненависти.

«Армия плюс» — скандинавский ж изнеутверждающий манифест о силе бодипозитива.

«Под запись» — фильм о падении одного из самых влиятельных хип-хоп-продюсеров в эпоху #MeToo.

«Сейчас или никогда» — захватывающий портрет поколения Греты Тунберг.



Программа «Вне игры» Здесь зрители смогут увидеть фильмы о людях и сообществах, добровольно сошедших с корабля современности, живущих параллельно трендам, не вписавшихся в мейнстрим.

Swans: Where Does a Body End? — картина о группе Майкла Джиры Swans.

«Книготорговцы» — истории н ью-йоркских букинистов и библиофилов, переживающих трудные времена на фоне падения интереса к книгам.

«Вера» — лента об авторитарной секте монахов-воинов, готовящихся к концу света.

«Разбитый нос, пустые карманы» — создатели проекта представляют бар в виде главной метафоры жизни.

Программа «Garage Screen x Beat: Переписывая реальность» Фильмы, которые спорят с канонами документалистики, открыто или завуалированно отказываясь от фиксации действительности в пользу создания новых историй и смыслов.

Гала-премьеры (при поддержке «Тинькофф») Российские премьеры главных фестивальных хитов, олицетворяющих современное зрительское документальное кино.

Музыкальная программа (при поддержке Levi’s®) Фильмы о музыке, которая становится больше чем просто музыкой; о музыке как оружии протеста и способе борьбы за свою идентичность, музыке как эксперименте и музыке как ритуале.

Билеты на онлайн-показы уже в продаже. Для показов в Москве можно купить выгодный абонемент КиноПоиск Go, позволяющий посетить 5 фильмов фестиваля.

Beat Film Festival — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. В его программе — российские премьеры документальных хитов престижных международных кинофестивалей, VR-секция, национальный конкурс, направленный на поддержку молодых российских режиссеров-документалистов, встречи с режиссерами, дискуссии и тематические вечеринки с участием зарубежных артистов. О лучших проектах фестиваля КиноПоиск рассказывал здесь.

C 27 апреля подписчики КиноПоиск HD могут оценить лучшие хиты киносмотра, отобранные из программ Beat Film Festival последних лет, а до конца года каталог пополнится проектами предстоящего фестиваля.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте фестиваля.