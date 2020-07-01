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Beat Film Festival 2020 объявил полную программу фестиваля

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Кинофестиваль документального кино Beat Film Festival объявил фильмы, вошедшие в пять основных программ смотра. В этом году зрители смогут посмотреть картину о закате карьеры Трумэна Капоте, увидеть ленту покойного исландского композитора Йохана Йоханнссона с Тильдой Суинтон и узнать историю нью-йоркской женщины-фотографа, которая посвятила жизнь документации стрит-арта.

Beat Film Festival 2020 пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах — офлайн в кинотеатрах Москвы и онлайн на КиноПоиск HD, где будут представлены почти все фильмы программы, а посмотреть их можно будет в любой точке России.

Программа «Наперекор»

В нее вошло четыре картины о тех, кто прямо сейчас бросает вызов современности, подрывает уклад и традиции нашего мира и меняет его — к лучшему или как получится; главное, что старое долой.

  • «Ништяк, браток» — история создания лягушонка Пепе, ставшего мемом, звездой интернета и символом ненависти.
  • «Армия плюс» — скандинавский жизнеутверждающий манифест о силе бодипозитива.
  • «Под запись» — фильм о падении одного из самых влиятельных хип-хоп-продюсеров в эпоху #MeToo.
  • «Сейчас или никогда» — захватывающий портрет поколения Греты Тунберг.

Программа «Вне игры»

Здесь зрители смогут увидеть фильмы о людях и сообществах, добровольно сошедших с корабля современности, живущих параллельно трендам, не вписавшихся в мейнстрим.

  • Swans: Where Does a Body End? — картина о группе Майкла Джиры Swans.
  • «Книготорговцы» — истории нью-йоркских букинистов и библиофилов, переживающих трудные времена на фоне падения интереса к книгам.
  • «Вера» — лента об авторитарной секте монахов-воинов, готовящихся к концу света.
  • «Разбитый нос, пустые карманы» — создатели проекта представляют бар в виде главной метафоры жизни.

Программа «Garage Screen x Beat: Переписывая реальность»

Фильмы, которые спорят с канонами документалистики, открыто или завуалированно отказываясь от фиксации действительности в пользу создания новых историй и смыслов.

Гала-премьеры (при поддержке «Тинькофф»)

Российские премьеры главных фестивальных хитов, олицетворяющих современное зрительское документальное кино.

Музыкальная программа (при поддержке Levi’s®)

Фильмы о музыке, которая становится больше чем просто музыкой; о музыке как оружии протеста и способе борьбы за свою идентичность, музыке как эксперименте и музыке как ритуале.

  • «Сон Макса Рихтера» — невероятный опыт живого исполнения 8-часового альбома Макса Рихтера «Sleep».
  • «Майкл Хатченс: Mystify!» — биография харизматичного фронтмена австралийской группы INXS.
  • «Throbbing Gristle: Другой, такой же, как я» — зрители увидят малоизвестные подробности становления банды Дженезиса Пи-Орриджа, первопроходцев индастриала.
  • «Белый бунт» — лента о буйной панк-сцене Британии 1970-х и протестной энергии того времени.
  • «Аполло» — хроника легендарного гарлемского концертного зала, где зажигались звезды афроамериканской поп-культуры.
  • «Swans: Where Does a Body End?» — картина о группе Майкла Джиры Swans.

Билеты на онлайн-показы уже в продаже. Для показов в Москве можно купить выгодный абонемент КиноПоиск Go, позволяющий посетить 5 фильмов фестиваля.

Beat Film Festival — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. В его программе — российские премьеры документальных хитов престижных международных кинофестивалей, VR-секция, национальный конкурс, направленный на поддержку молодых российских режиссеров-документалистов, встречи с режиссерами, дискуссии и тематические вечеринки с участием зарубежных артистов. О лучших проектах фестиваля КиноПоиск рассказывал здесь.

C 27 апреля подписчики КиноПоиск HD могут оценить лучшие хиты киносмотра, отобранные из программ Beat Film Festival последних лет, а до конца года каталог пополнится проектами предстоящего фестиваля.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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