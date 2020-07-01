Beat Film Festival 2020 объявил полную программу фестиваля

Кинофестиваль документального кино Beat Film Festival объявил фильмы, вошедшие в пять основных программ смотра. В этом году зрители смогут посмотреть картину о закате карьеры Трумэна Капоте, увидеть ленту покойного исландского композитора Йохана Йоханнссона с Тильдой Суинтон и узнать историю нью-йоркской женщины-фотографа, которая посвятила жизнь документации стрит-арта.
Beat Film Festival 2020 пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах — офлайн в кинотеатрах Москвы и онлайн на КиноПоиск HD, где будут представлены почти все фильмы программы, а посмотреть их можно будет в любой точке России.
Программа «Наперекор»
В нее вошло четыре картины о тех, кто прямо сейчас бросает вызов современности, подрывает уклад и традиции нашего мира и меняет его — к лучшему или как получится; главное, что старое долой.
- «Ништяк, браток» — история создания лягушонка Пепе, ставшего мемом, звездой интернета и символом ненависти.
- «Армия плюс» — скандинавский жизнеутверждающий манифест о силе бодипозитива.
- «Под запись» — фильм о падении одного из самых влиятельных хип-хоп-продюсеров в эпоху #MeToo.
- «Сейчас или никогда» — захватывающий портрет поколения Греты Тунберг.
Программа «Вне игры»
Здесь зрители смогут увидеть фильмы о людях и сообществах, добровольно сошедших с корабля современности, живущих параллельно трендам, не вписавшихся в мейнстрим.
- Swans: Where Does a Body End? — картина о группе Майкла Джиры Swans.
- «Книготорговцы» — истории нью-йоркских букинистов и библиофилов, переживающих трудные времена на фоне падения интереса к книгам.
- «Вера» — лента об авторитарной секте монахов-воинов, готовящихся к концу света.
- «Разбитый нос, пустые карманы» — создатели проекта представляют бар в виде главной метафоры жизни.
Программа «Garage Screen x Beat: Переписывая реальность»
Фильмы, которые спорят с канонами документалистики, открыто или завуалированно отказываясь от фиксации действительности в пользу создания новых историй и смыслов.
- «Последние и первые люди» — единственный фильм композитора Йохана Йоханнссона.
- «Разбитый нос, пустые карманы» — создатели проекта представляют бар в виде главной метафоры жизни.
- «Американский сектор» — фильм-путешествие о поисках фрагментов Берлинской стены в современной Америке.
- «Крестон» — лента о закрытом сообществе рэперов, самоизолировавшихся от цивилизации в пустыне Колорадо.
Гала-премьеры (при поддержке «Тинькофф»)
Российские премьеры главных фестивальных хитов, олицетворяющих современное зрительское документальное кино.
- «Мэйден» — история яхтсменки Трейси Эдвардс, собравшей первую в мире женскую команду для кругосветной регаты.
- «В погоне за Бэнкси» — попытка разгадать тайну главного уличного художника планеты.
- «По волнам: Искусство звука в кино» — завораживающее исследование эволюции звука в кино.
- «Говорит Трумэн Капоте» — хроника краха знаменитого американского автора на фоне светского Нью-Йорка.
- «Colette, любовь моя» — фильм-прощание с легендарным парижским магазином.
- «Марта Купер: История о граффити» — кинобиография крестной стрит-арта.
Музыкальная программа (при поддержке Levi’s®)
Фильмы о музыке, которая становится больше чем просто музыкой; о музыке как оружии протеста и способе борьбы за свою идентичность, музыке как эксперименте и музыке как ритуале.
- «Сон Макса Рихтера» — невероятный опыт живого исполнения 8-часового альбома Макса Рихтера «Sleep».
- «Майкл Хатченс: Mystify!» — биография харизматичного фронтмена австралийской группы INXS.
- «Throbbing Gristle: Другой, такой же, как я» — зрители увидят малоизвестные подробности становления банды Дженезиса Пи-Орриджа, первопроходцев индастриала.
- «Белый бунт» — лента о буйной панк-сцене Британии 1970-х и протестной энергии того времени.
- «Аполло» — хроника легендарного гарлемского концертного зала, где зажигались звезды афроамериканской поп-культуры.
- «Swans: Where Does a Body End?» — картина о группе Майкла Джиры Swans.
Билеты на онлайн-показы уже в продаже. Для показов в Москве можно купить выгодный абонемент КиноПоиск Go, позволяющий посетить 5 фильмов фестиваля.
Beat Film Festival — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. В его программе — российские премьеры документальных хитов престижных международных кинофестивалей, VR-секция, национальный конкурс, направленный на поддержку молодых российских режиссеров-документалистов, встречи с режиссерами, дискуссии и тематические вечеринки с участием зарубежных артистов. О лучших проектах фестиваля КиноПоиск рассказывал здесь.
C 27 апреля подписчики КиноПоиск HD могут оценить лучшие хиты киносмотра, отобранные из программ Beat Film Festival последних лет, а до конца года каталог пополнится проектами предстоящего фестиваля.
С расписанием показов можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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