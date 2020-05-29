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В «Cyberpunk 2077» нашли отсылку к «Последним джедаям» — рекламу с Люком, пьющим молоко

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В книге «The World of Cyberpunk 2077», посвященной миру готовящейся к выходу игры «Cyberpunk 2077», пользователь Reddit обнаружил пасхалку со «Звездными войнами». На одном из рекламных баннеров города Найт-Сити изображен бородатый ковбой, пьющий молоко, который явно срисован с Люка Скайуокера в «Последних джедаях».

Кроме книги, реклама вымышленной компании All Foods появлялась в одном из роликов игры.

«Cyberpunk 2077»

«Cyberpunk 2077» — новая игра компании CD Projekt RED, известной по игровым проектам серии «Ведьмак». Действие развернется в футуристическом городе Найт-Сити, выполненном по всем правилам жанра киберпанка — с фантастическими машинами и залитыми неоном улицами.

Игроки возьмут на себя роль бандита, усиленного киберимплантами наемника, представителя местной преступности. Геймплей обещает полную свободу действий, шесть крупных районов для деятельности и реалистичную сменяемость дня и ночи. Роль одного из центральных персонажей, Джонни Сильверхенда, исполнит Киану Ривз.

Книга «The World of Cyberpunk 2077» появится в продаже 28 июля. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020-го.

«Последние джедаи» и другие фильмы франшизы «Звездные войны» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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