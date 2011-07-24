«Швырял бутылки как гранаты»: Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

В Лондоне продолжается суд между Джонни Деппом и таблоидом The Sun. Актер подал иск о клевете из-за материала 2018 года. В нем утверждалось, что он применял физическое и психологическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Хёрд.

Хёрд обвинила Деппа в насилии в мае 2016 года. В августе стороны достигли соглашения: Хёрд отозвала обвинения в нападении, а Деппа обязали выплатить 7 млн долларов, которые актриса обещала потратить на благотворительность. В феврале этого года таблоид Daily Mail опубликовал записи ссор бывших супругов. На них Хёрд признает, что сама била Деппа, в частности она ударила его по лицу и швыряла в него посуду.

В последние дни показания давала Хёрд и ее свидетели. Мы выбрали из них самое главное.

Попытка защитить сестру

Хёрд призналась, что один раз ударила Деппа, но сделала это, по ее словам, чтобы защитить сестру Уитни Энрикес. Предполагаемый случай произошел в марте 2015 года в Лос-Анджелесе. Энрикес тогда жила в пентхаусе бывших супругов. Хёрд утверждает, что Депп хотел столкнуть ее сестру с лестницы. Чтобы остановить мужа, она ударила его кулаком по лицу. Актриса объяснила поступок тем, что ей рассказали, как Депп столкнул с лестницы свою бывшую возлюбленную, супермодель Кейт Мосс.

В ответ адвокат спросил Хёрд, почему она не упомянула Мосс в 2016 году, когда описывала этот случай. Актриса ответила, что у нее «не было сил и энергии», чтобы выразить все, о чем она думала.

Эмбер Хёрд и Джонни Депп в 2016 году

Сама Энрикес подтвердила слова Хёрд, добавив, что в тот день Депп несколько раз ударил ее сестру. Она также заявила, что часто видела у Хёрд порезы на руках и синяки на лице и что однажды та призналась, что Депп бил ее. Энрикес добавила, что иногда сам Депп не отрицал применение силы к жене, но с оговоркой, что Хёрд ударила его первым.

В тот же день Энрикес заявила, что никогда не подвергалась насилию со стороны сестры. В ответ адвокаты Деппа показали видео, которое, предположительно, говорит об обратном. Оно было записано во время съемок реалити-шоу в 2006-2007 годах. На нем Энрикес стоит возле бассейна в компании подруг. Одна из них обращается к сестре Хёрд фразами «Вы с ней подрались?» и «Не верится, что Эмбер надрала тебе задницу». Другая осматривает руку и лицо Энрикес, и та говорит, что не хочет это обсуждать. В суде она сказала, что в тот день у нее не было никаких травм, а ее перепалка с Хёрд накануне была словесной.

Швырял бутылки как гранаты

Хёрд также рассказала про инцидент, который произошел в Австралии в марте 2015 года. Она описывает его как «трехдневное пребывание в заложниках». По ее словам, она спорила с Деппом о его алкогольной зависимости. Когда он начал дразнить ее, протягивая ей бутылку со словами «О, ты хочешь ее забрать?», она выхватила ее и разбила об пол. После этого Депп начал кидать бутылки в нее. «Он стал подбирать их одну за другой и швырять как гранаты в мою сторону. Я поняла, что одна разбилась позади меня, и отступила к бару, но он не останавливался», — рассказывает Хёрд. Она добавила, что Депп кинул в нее около 30 бутылок.

Эмбер Хёрд перед зданием суда в Лондоне

До этого Депп обвинил Хёрд в том, что она затушила об его лицо сигарету и кинула в него бутылку водки, осколок которой отсек ему кончик пальца. Актриса опровергла эти слова, уточнив, что Депп повредил палец, когда швырял бутылки в нее.

Ревность и клички для коллег

Хёрд описывает Деппа как крайне ревнивого человека. По ее словам, он подозревал ее в романах с несколькими актерами, среди которых Леонардо ДиКаприо, Ченнинг Татум, Кевин Костнер, Джим Стёрджесс, Лиам Хемсворт, Билли Боб Торнтон, Джейс Франко, Келли Гарнер и Эдди Редмэйн. Кому-то из них он даже придумал клички: в разговоре с Хёрд Депп называл ДиКаприо тыквоголовым (pumpkin-head), а Татума — картофелеголовым (potato-head).



Еще Хёрд отметила, что Депп категорично относился к ее ролям. По словам актрисы, бывшему мужу не нравилось, что ей приходится сниматься в постельных сценах и целоваться с коллегами. Если верить Хёрд, Депп читал сценарии ее фильмов и настаивал на ограничениях, из-за которых она отказывалась от ролей, а ее доходы с каждым годом падали.

Про ушибы на лице

Ранее стилистка Саманта Макмиллен, работавшая с экс-супругами, рассказала, что видела Хёрд после двух заявленных скандалов — в декабре 2015-го и мае 2016-го — и не заметила на ее лице ушибов. До этого актриса заявила, что Депп избил ее в те дни. Хёрд объяснила, что перед выходом на улицу всегда наносит макияж, а в случае с синяками ей особенно не хотелось выглядеть травмированной и отвечать на вопросы окружающих. Она также процитировала Джеймса Франко, которого видела после предполагаемого скандала с Деппом: «Он увидел мое лицо и сказал: "Господи, что с тобой случилось? Какого черта?"».

Суд отдельно рассмотрел эпизод 2015 года. Со слов Хёрд, Депп пытался задушить ее подушкой, хватал за волосы и бил по лицу. В качестве свидетеля выступила визажистка Мелани Инглессис. Она рассказала, что приехала к Хёрд и скрыла ее травмы (синяки под глазами, ушиб на губе и перелом носа), чтобы актриса смогла прийти на шоу Джеймса Кордена на следующий день. Для этого Ингрессис использовала ярко-красную помаду и много другой косметики.

Что будет дальше

Итог суда может по-разному повлиять на его участников. The Guardian не исключает, что обвинения в насилии негативно скажутся на отношениях Деппа со студиями Warner Bros. и Disney. С первой он сотрудничает над франшизой «Фантастические твари», где играет злодея Геллерта Грин-де-Вальда, а вторая сняла несколько хитов с его участием, в том числе «Пиратов Карибского моря» и «Алису в стране чудес». Такие проекты рассчитаны на семейную аудиторию, и пока не ясно, будет ли она по-прежнему ходить на фильмы Деппа после скандала, где упоминаются насилие и наркотики.

Хёрд, которую Депп обвиняет в клевете, в 2018 году снялась в блокбастере «Аквамен» и должна вернуться к своей роли в сиквеле. Сохранит ли студия контракт с актрисой, The Guardian не уточняет.

На фоне скандала СМИ упоминают еще несколько имен. Так, Вайона Райдер, бывшая возлюбленная Деппа, публично усомнилась в обвинениях в его адрес, а про Пола Беттани вспомнили, когда суд изучил его переписку с Деппом, где последний предлагал утопить и сжечь Хёрд. Сейчас Беттани тоже снимается у Disney — он играет супергероя Вижна в сериале Marvel.

В январе 2021 года Деппа и Хёрд ждет еще один суд, на этот раз в США. Актер подал иск из-за колонки в The Washington Post, которую его бывшая жена написала в 2018 году. Она рассказала, что подверглась насилию еще в юности, и столкнулась с давлением, когда стала говорить об этом публично. Депп считает, что текст порочит его репутацию, и намерен отсудить 50 млн долларов.