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Райан Рейнольдс сделал из триллера «Погребенный заживо» рекламу своего джина

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Райан Рейнольдс отметил в Instagram 10-летие выхода в прокат одного из своих самых любимых проектов — триллера «Погребенный заживо». Актер опубликовал фрагмент из фильма и очень удивился, что в камерной ленте о человеке, буквально погребенном заживо, нашлось место рекламе джина Aviation.

«До „Дэдпула“ я был актером, — написал Рейнольдс под видео. — Одним из моих любимых проектов был фильм под названием „Погребенный заживо“. 10 лет спустя он отлично сохранился! Хотя я не припомню столь агрессивного продакт-плейсмента».

«Погребенный заживо» рассказывает о Поле, который во время поездки в Ирак по контракту попадает в засаду и теряет сознание. Спустя время он приходит в себя похороненным в гробу. Полу предстоит пережить много страшных, психологически тяжелых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь в попытках выбраться из неожиданной ловушки.

Джин Aviation — один сторонних бизнесов Рейнольдса, который актер активно продвигает и даже вставил в боевик «Призрачная шестерка». Промотируя картину Майкла Бэя, Рейнольдс добавил рекламу своего товара в рекламу телевизоров Samsung. Кроме Aviation, актер также владеет сотовым и интернет-провайдером Mint Mobile.

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