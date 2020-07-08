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«Много лет мы пытаемся спасти Землю»: Вышел трейлер российской фантастики «Вратарь Галактики»

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Вышел новый трейлер отечественной фантастической картины «Вратарь Галактики», в центре сюжета которой — спорт будущего, космобол. По словам режиссера фильма Джаника Файзиева, они хотели сделать кино для семейного просмотра — яркое, большое, интересное. «„Вратарь Галактики“ не только про будущее и спортивные игры, это и про дружбу, и про любовь, и про то, что, если верить в свои силы, можно победить даже апокалипсис и стать супергероем», — заявил постановщик.

В далеком будущем неподалеку от Земли прошла разрушительная галактическая война, в результате которой была уничтожена Луна. Потеря спутника плохо сказалась на планете: сместились полюса планеты, резко изменился климат. Спустя годы человечество пришло в себя и смогло наладить жизнь в новых условиях. Теперь над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, на котором проходят матчи по космоболу — новому виду спорту, напоминающему современный футбол на невероятно больших скоростях. Главный герой — Антон, который терпеть не может космобол, но вынужден принять участие в состязании. Ведь он новый атлет, рожденный для игры.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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