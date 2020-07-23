Находка дня: 30 любимых фильмов Кристофера Нолана

Издание Far Out Magazine опубликовало список любимых фильмов Кристофера Нолана. В нем 30 картин, среди которых в основном классика XX века («Бегущий по лезвию», «Чужой», «Метрополис»), а также два фильма 2010-х — это «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла и «Древо жизни» Терренса Малика.
Про многие фильмы из списка Нолан неоднократно рассказывал в своих интервью. Кроме того, упомянутый «На западном фронте без перемен» он показывал актерам и съемочной группе на площадке «Дюнкерка», а «Парней что надо» — на съемках «Интерстеллара».
Список любимых фильмов Кристофера Нолана:
- «2001 год: Космическая одиссея»;
- «12 разгневанных мужчин»;
- «Чужой»;
- «На западном фронте без перемен»;
- «Нетерпение чувств»;
- «Битва за Алжир»;
- «Бегущий по лезвию»;
- «Близкие контакты третьей степени»;
- «Человек на Луне»;
- «Ради всего человечества»;
- «Иностранный корреспондент»;
- «Алчность»;
- «Стукач»;
- «Кояанискатси»;
- «Лоуренс Аравийский»;
- «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»;
- «Метрополис»;
- «Мистер Аркадин»;
- «Парни что надо»;
- «Спасти рядового Райана»;
- «Шпион, который меня любил»;
- «Дочь Райана»;
- «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»;
- «Улица крокодилов»;
- «Восход солнца»;
- «Супермен»;
- «Завещание доктора Мабузе»;
- «Тонкая красная линия»;
- «Топкапи»;
- «Древо жизни».
Следующим фильмом Нолана станет шпионский триллер «Довод» с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Недавно его релиз временно отложили из-за пандемии коронавируса. СМИ полагают, что ленту сначала выпустят в странах вроде Южной Кореи, где кинотеатры возобновили работу, а уже потом в США.
Источник: Far Out Magazine
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш