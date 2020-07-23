Находка дня: 30 любимых фильмов Кристофера Нолана

Издание Far Out Magazine опубликовало список любимых фильмов Кристофера Нолана. В нем 30 картин, среди которых в основном классика XX века («Бегущий по лезвию», «Чужой», «Метрополис»), а также два фильма 2010-х — это «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла и «Древо жизни» Терренса Малика.

Про многие фильмы из списка Нолан неоднократно рассказывал в своих интервью. Кроме того, упомянутый «На западном фронте без перемен» он показывал актерам и съемочной группе на площадке «Дюнкерка», а «Парней что надо» — на съемках «Интерстеллара».

Список любимых фильмов Кристофера Нолана:

Следующим фильмом Нолана станет шпионский триллер «Довод» с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Недавно его релиз временно отложили из-за пандемии коронавируса. СМИ полагают, что ленту сначала выпустят в странах вроде Южной Кореи, где кинотеатры возобновили работу, а уже потом в США.