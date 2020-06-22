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Слух дня: Дональд Гловер вернется в роли Лэндо в спин-оффе «Звездных войн»

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Согласно информации Kessel Run Transmissions, студии Lucasfilm и Disney намерены вернуть на экраны молодого Лэндо Калриссиана. Утверждается, что уже прошли переговоры с Дональдом Гловером, который сыграл персонажа в фильме «Хан Соло», и они завершились удачно (не уточняется только, подписал ли уже договор актер или только готовится).

На данный момент эта информация — только слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Подробности отсутствуют, но предполагается, что речь идет о проекте для Disney+. В феврале 2019-го появилась информация, что студия готовит несколько сериалов с героями франшизы «Звездные войны». Тогда источники сообщили, что среди прочего планируется сделать многосерийный спин-офф с Кирой и Лэндо из «Хана Соло».

Лэндо — один из самых известных персонажей «Звездных войн». Контрабандист и мошенник экстра-класса, он впервые появился на экране в пятом эпизоде, где его сыграл Билли Ди Уильямс. Впоследствии он вернулся в «Возвращении джедая» и «Скайуокер. Восход». Marvel выпустило о Лэндо две лимитированные серии комиксов в исполнении как Гловера, так и Уильямса.

«Хан Соло» и другие фильмы франшизы «Звездные войны» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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