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Минкультуры предложило до зимы 2021-го выпускать в прокат только «светлые фильмы»

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Министр культуры РФ Ольга Любимова уверена, что зрители, готовые вернуться в кинотеатры после возобновления их работы, хотят в первую очередь увидеть на большом экране «светлые и простые фильмы». По ее мнению, зритель сейчас не заинтересован в тяжелых драмах, и их стоит придержать до конца 2021 года.

«Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, не готовы к тяжелым драмам, — говорит Любимова. — Но я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах, потому что мы прекрасно понимаем, что те молодые ребята, которым специфика с коронавирусом позволяет первыми прийти в кинозалы, конечно, хочется простого общения, свиданий в кино. Поэтому я думаю, что с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года».

Глава ведомства также отметила, что Минкультуры собирается организовать все условия для поддержки кинобизнеса, пострадавшего в связи с пандемией коронавируса, и намерено «помочь зрителю встретиться с долгожданными релизами».

«Безусловно, мы со своей стороны должны создать все условия для бизнеса, чтобы ему помочь в данной ситуации, — заявила Любимова. — Эту задачу ставит нам вице-премьер, мы и сами понимаем, как профильное ведомство, что обязаны помогать».

В качестве возможного решения, по словам Любимовой, обсуждается проведение разных ретроспектив и возвращение в кинотеатры популярных российских и зарубежных картин, которые уже показали в прокате хороший результат.

13 июля Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу. С 1 августа смогут открыться кинотеатры Москвы.

Источник: РИА «Новости» / ТАСС

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