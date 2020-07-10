КиноПоиск

HBO продлил остросюжетный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

Обсудить0

«Перри Мейсон» вернется на экраны: канал HBO заказал производство второго сезона популярного драматического сериала. «Зрителям понравилось каждую неделю перемещаться в Лос-Анджелес 1930-х, и мы с удовольствием приглашаем сериал вернуться со вторым сезоном», — отметила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO.

Главный герой сериала — частный детектив Перри Мейсон (Мэттью Риз), работающий в Лос-Анджелесе 1930-х. Он страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием: неизвестные убили младенца местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор с участием местной элиты и пугающей религиозной секты.

«Перри Мейсон» стал самым популярным новым проектом HBO за последние два года. Новая экранизация детективных романов Эрла Гарднера в первый день привлекла 1,7 миллиона зрителей.

Подробнее о проекте КиноПоиск рассказывал в материале «Сериал „Перри Мейсон“: Неонуар о потрепанном сыщике времен Великой депрессии».

В России сериал можно посмотреть на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD по подписке КиноПоиск + Амедиатека.

Источник: Deadline

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Чики»: Живой и трогательный российский сериал о провинции
В предыдущих сериях

Подкаст«Чики»: Живой и трогательный российский сериал о провинции

Вчера3
Киану Ривз, Николь Кидман и другие звезды озвучат для HBO Max расслабляющий сериал

Киану Ривз, Николь Кидман и другие звезды озвучат для HBO Max расслабляющий сериал

17 июля3
Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

20 июля5
«Хранители» и «Невероятное» лидируют по номинациям на премию телевизионных критиков

«Хранители» и «Невероятное» лидируют по номинациям на премию телевизионных критиков

10 июля6

Главное сегодня

Фильм недели: «Нимани» — Стоя дает уроки любви в космосе

Сегодня5
Фильм недели: «Нимани» — Стоя дает уроки любви в космосе
Слух дня: Дональд Гловер вернется в роли Лэндо в спин-оффе «Звездных войн»

Слух дня: Дональд Гловер вернется в роли Лэндо в спин-оффе «Звездных войн»

час назад0
«Голяк»: Сериал о гопниках в лучших традициях бриткрайма и Кена Лоуча
Сериалы

«Голяк»: Сериал о гопниках в лучших традициях бриткрайма и Кена Лоуча

Вчера13
«Чики»: Живой и трогательный российский сериал о провинции
В предыдущих сериях

Подкаст«Чики»: Живой и трогательный российский сериал о провинции

Вчера3
Минкультуры предложило до зимы 2021-го выпускать в прокат только «светлые фильмы»

Минкультуры предложило до зимы 2021-го выпускать в прокат только «светлые фильмы»

2 часа назад11
HBO продлил остросюжетный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

HBO продлил остросюжетный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

Сегодня, 08:352
Эдгар Райт снимет фильм о призраке звезды немого кино

Эдгар Райт снимет фильм о призраке звезды немого кино

Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт