HBO продлил остросюжетный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

«Перри Мейсон» вернется на экраны: канал HBO заказал производство второго сезона популярного драматического сериала. «Зрителям понравилось каждую неделю перемещаться в Лос-Анджелес 1930-х, и мы с удовольствием приглашаем сериал вернуться со вторым сезоном», — отметила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO.

Главный герой сериала — частный детектив Перри Мейсон (Мэттью Риз), работающий в Лос-Анджелесе 1930-х. Он страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием: неизвестные убили младенца местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор с участием местной элиты и пугающей религиозной секты.

«Перри Мейсон» стал самым популярным новым проектом HBO за последние два года. Новая экранизация детективных романов Эрла Гарднера в первый день привлекла 1,7 миллиона зрителей.

Подробнее о проекте КиноПоиск рассказывал в материале «Сериал „Перри Мейсон“: Неонуар о потрепанном сыщике времен Великой депрессии».

В России сериал можно посмотреть на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD по подписке КиноПоиск + Амедиатека.



Источник: Deadline