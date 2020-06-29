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Дочь Робина Уильямса и фанаты отметили день рождения актера, которому бы исполнилось 69 лет

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21 июля Робину Уильямсу исполнилось бы 69 лет — звезда «Аладдина», «Общества мертвых поэтов» и «Джуманджи» скончалась в 2014 году. Дочь актера Зельда Уильямс решила отметить его день рождения (а также число 69), пожертвовав денег нескольким приютам для бездомных. Каждое пожертвование составило 69,69 доллара.

«Сегодня отец бы отметил 69-й день рождения. В честь этого (и этого великолепного числа) я пожертвую 69,69 доллара как можно большему количеству приютов для бездомных. Присоединяйтесь, если хотите, но в любом случае знайте, что я желаю вам хотя бы разок искренне и незрело посмеяться сегодня за счет отца».

В ответах к посту Уильямс указала, куда уже внесла пожертвования.

Фанаты Робина Уильямса также отметили его 69-й день рождения и почтили память актера в Twitter.

«С днем рождения, Робин Уильямс. Да почтут люди твою память и прислушаются к твоим словам».

«Робин Уильямс, предлагающий бумагу „Мыслителю“, всегда заставляет меня смеяться».

«Вам дана лишь небольшая искра безумия. Не теряйте ее. С днем рождения, Робин Уильямс».

«Мне не хватает моего героя Робина Уильямса, который сегодня должен был отметить свой 69-й день рождения. Уверен, он бы повеселился над этой датой. Покойся с миром, Робин».

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