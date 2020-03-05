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«Союзмультфильм» начал работу над мультсериалом о медвежонке Умке

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Студия «Союзмультфильм» запустила в разработку мультсериал «Умка», основанный на одноименном короткометражном мультфильме 1969 года. 26-серийный анимационный проект находится в активной работе, сообщил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

«В настоящее время в рамках работы над проектом созданы система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений, ведется сценарная разработка проекта, — рассказал Машковцев. — Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры».

«Умка» — один из проектов «Союзмультфильма», отметивших в 2019 году 50-летие. Юбилей также праздновали «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Винни Пух» и «Бременские музыканты». В ноябре стало известно, что «Союзмультфильм» планирует в будущем выпустить 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!». В 2018 году студия перезапустила «Троих из Простоквашино», вернув на экраны Дядю Федора, пса Шарика и кота Матроскина.

Источник: РИА «Новости»

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