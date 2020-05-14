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Том Круз планирует провести часть съемок «Миссия: невыполнима 7» в Норвегии

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Звезда франшизы «Миссия: невыполнима» Том Круз хочет вернуться в Норвегию, где проходило производство финала шестой части. Актер поговорил с министром культуры страны Абидом Раджей и обсудил возможность провести осенью в Норвегии часть съемок «Миссия: невыполнима 7».

После встречи Раджа написал в Twitter, что «надеется вернуть Тома Круза и „Миссия: невыполнима“ в Норвегию», и опубликовал фрагменты разговора с актером. По словам министра, съемки седьмой части планируется провести на северо-западе страны, в регионе, известном своими фьордами, горами и водопадами. Раджа уверен, что режиссеру Кристоферу МакКуорри стоит подумать над тем, чтобы снять в Норвегии и «Миссия: невыполнима 8».

Глава ведомства отметил, что в сложившейся ситуации, пока в стране действуют ограничения из-за коронавируса, съемочная группа блокбастера может столкнуться с некоторыми сложностями.

«В связи с коронавирусом сейчас невозможно приехать в Норвегию так, как раньше, — говорит Раджа. — Придется обсудить это в правительстве и ввести ограничения, прежде чем мы дадим разрешения на съемки в Норвегии. Я поговорю о Крузе с правительством».

22 февраля студия Paramount отказалась от запланированных съемок «Миссия: невыполнима 7» в Венеции. На тот момент в Италии произошел резкий скачок заражений коронавирусом COVID-19. Впоследствии производство картины временно заморозили. Сейчас работа над боевиком может возобновиться в Великобритании, с министром культуры которой также ранее общался Круз.

МакКуорри работает над седьмым и восьмым фильмами параллельно. Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Вместе с ветеранами экшен-франшизы в новых фильмах на экране появятся Хейли Этвелл, Пом Клементьефф и Шей Уигэм. Неизвестно, кого они сыграют.

Источник: VG

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