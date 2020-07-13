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В Сан-Диего фанаты почтили память несостоявшегося Comic-Con. Они приносят цветы и свечи

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На фоне пандемии коронавируса в 2020-м Comic-Con в Сан-Диего (SDCC) — главный фанатский конвент года — не состоится вживую и пройдет онлайн. В связи с этим некоторые фанаты решили почтить память отмененного события и организовали напротив конвент-центра небольшое святилище.

Фанаты зажигают свечи, оставляют цветы, футболки, постеры, записки и разные предметы поп-культуры около ресторана TinFish — популярного заведения среди посетителей SDCC.

По словам Крис Морроу, одной из организаторов святилища, таким образом они хотели дать фанатам возможность выразить свое уважение к любимому событию.

«Жители округа Сан-Диего собрались, чтобы выразить свою любовь и уважение Comic-Con, — написала Морроу. — В этом году популярный конвент пройдет онлайн, и жители хотели дать понять, что Comic-Con Сан-Диего не забыт и что мы увидимся лично в 2021 году».

Цветы и послания SDCC можно оставлять до 27 июля, после чего святилище уберут.

Онлайн-конвент Comic-Con@Home пройдет с 22 по 26 июля.

Источник: 10News

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